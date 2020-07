Firman más de 80 mil para no mandar al zoológico a oso de Nuevo León

Redacción

México.- En redes sociales se ha viralizado un viejo truco de las familias mexicanas cuando tienen que salir y se llevan los sándwiches para todos, empatarlos en la misma bolsa del pan.

La usuaria de Twitter Fuckzoe mostró dos imágenes en una publicación, donde se podía ver cómo lucía sus “samicches” que había preparado para pasar un día en la playa.

La mujer aseguró que el prepararlos y empaquetarlos de nueva cuenta en la bolsa de pan, evitaba el gasto de papel o plástico, el twit tiene ya más de 9 mil comentarios y 76 mil ‘Me gusta’

A pesar de que algunos usuarios aseguraron que se trataba de un original life hack, de inmediato salieron cientos de personas que aseguraban que ese ‘truco’ ya había sido descubierto por las madres mexicanas desde hace mucho tiempo.

Beach Day sammich hack! Make the sammiches and then pack them back in the bread bag. No waste of plastic or paper 🙃 pic.twitter.com/PbhSzpVZTi — 𝕮𝖚𝖗𝖑𝖀𝖕&𝕯𝖞𝖊 (@FUCKZOE) July 19, 2020

based on the advertisement picture, this looks like the original product. pic.twitter.com/LBIKdsRrg4 — Patrick (@__tricck) July 20, 2020

Jajajajajajajaja…

A esto le llaman 'hack'.

En México llevamos haciéndolo desde tiempos inmemoriales… y hasta servilletas le ponemos para que ya vengan con todo incluido… pic.twitter.com/l3kvN7lLA3 — Dack Transfer (@DackTransfer) July 21, 2020

Jajajaja los gringos descubren lo que es viajar en carretera con una familia mexicana 😂😂😂 pic.twitter.com/fwC3QL7NH1 — Laura Maza (@lalamaza) July 21, 2020

Dude, mexicans have been doing this since the Big Bang, for picnics or road trips. But wrapped in napkins to avoid them to stick. 🙄

😎 pic.twitter.com/bbpg2Csl9d — Carlos G Mun (@BITmotion) July 21, 2020

RC