Firman convenio ‘Hacia Innovación Educativa para Transformación Digital en Guanajuato’

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Áurea Patricia Virgen Vázquez, trabajadora de la Universidad de Guanajuato (UG) denunció que está siendo amedrentada tanto por el secretario general del ASTAUG, Víctor Jiménez, así como por la Rectoría General de la casa de estudios por manifestar su inconformidad ante los presuntos malos manejos de los recursos del sindicato y del Fondo de Previsión Social.

Declaró que todo surgió cuando entregó una carta al rector general, Luis Felipe Guerrero Agripino, manifestando su inconformidad referente a que el sindicato y la UG ya no coadministran el Fondo de Previsión Social al cual, de manera mensual dijo, se le aporta un millón de pesos, por lo que este recurso es administrado exclusivamente por Víctor Jiménez.

“Lo cual es que lejos de haber beneficios ha habido muchos perjuicios, ha habido muchos problemas, yo le decía (en la carta) que yo veía que finalmente él (el rector general) creía que tal vez la debilidad de nuestro sindicato le favorecía a la Universidad, pero en realidad no, creo que nos vemos ahora más débiles administrativamente, laboralmente, académicamente y que no podíamos seguir así y que yo le hacía un atento llamado a la conciencia, que vigilara este tipo de cosas y que nos ayudara como patrón a hacer algo contundente”, indicó al empleada.

Lo anterior derivado además de que en diciembre del año pasado se llevó a cabo una asamblea para validar los nuevos estatutos del ASTAUG a la cual asistieron representantes del Instituto Nacional Electoral (INE) y durante la votación, 665 trabajadores de más de mil 200 que integran el sindicato estuvieron en contra; no obstante, Víctor Jiménez convocó a una nueva asamblea y a mano alzada con el voto a favor de 400 trabajadores que están bajo contrato se aceptaron los nuevos estatutos “hechos a contentillo del secretario general”.

Señaló que en ese momento solicitó una cita con el rector general de la UG, la cual se le otorgó días después, pero a la cual no asistió y prefirió enviar dicha carta”.

“Intentan amedrentarme”

Aurea Virgen, quien integró la planilla ‘Oro’ que contendió en el 2018 en contra de Víctor Jiménez, refirió que aunque el documento lo entregó el pasado 16 de enero únicamente en la Rectoría General y en la Secretaría Particular del gobernador Diego Sinhue, el lunes llegaron a su lugar de trabajo tres integrantes de la Comisión de Honor y Justicia de la Asociación Sindical de Trabajadores Administrativos de la UG para presentarle un citatorio a fin de iniciarle un procedimiento por la entrega de dicha carta.

Denunció que con estos actos sólo buscan silenciarla ante la próxima asamblea del ASTAUG que se llevará a cabo el próximo 27 de febrero en la cual se tratará lo referente al contrato colectivo de trabajo, por lo que dijo que solicitará la presencia de representantes de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

“Me es muy claro que él (Víctor Jiménez) pretende levantarme un acta para no presentarme en esa asamblea y para empezar me acosa laboralmente, va a mis horas de trabajo, lleva testigos, llegan con un montón de gente (…) mi llamado es a despertar conciencias y la otra es ¿señor rector usted le pidió a este personaje que me amedrentara para callarme?, no podemos seguir amedrentando gente para callar conciencias, necesitamos actuar”. Y agregó “dónde está nuestra liberta de expresión, ¿me agravia porque también soy mujer?”.

También señaló que con el Fondo de Previsión Social se debería apoyar a los agremiados del sindicato con becas, para cuestiones dentales o médicos, sin embargo, aseguró ya no existen estos apoyos, por lo que cuestionó en dónde se encuentra dicho recurso.