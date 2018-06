Firma Sinhué ‘Pacto por la Juventud’

Expresó que la población se merece gobiernos que sean transparentes

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Diego Sinhué, candidato de la coalición ‘Por Guanajuato al Frente’, señaló que las elecciones están en las manos de los jóvenes, pues representan un sector importante y serán ellos quienes decidan el futuro del país, por lo que dijo que es importante generar compromisos serios para ellos.

Así lo señaló durante la firma del ‘Pacto por la Juventud’, del Instituto Nacional Electoral (INE) que establece tres puntos fundamentales: la generación de ciudades sostenibles, además de un Estado de derecho y con transparencia, “los jóvenes quieren gobiernos transparentes” y que a eso se le sume el desarrollo económico.

“Entonces traen claro qué se necesita en este país y creo que todos estos esfuerzos hay que apoyarlos, yo por eso asumo el compromiso, lo firmo con todo gusto porque aparte es una de la vertientes que traemos más fuerte en el plan de gobierno”, y es que dijo, que los jóvenes están cada vez más preparados.

En entrevista Diego Sinhué Rodríguez afirmó que los jóvenes están con Ricardo Anaya, candidato de la coalición ‘Por México al Frente’ pues quieren una visión de futuro, en cambio Andrés Manuel López Obrador candidato de la alianza ‘Juntos Haremos Historia’, sólo ve una visión del pasado.

“Andrés Manuel no entiende el futuro, lo vimos en sus declaraciones que a los aerogeneradores los llama ‘ventiladorzotes’ o habla de la ‘energía eótica’, los jóvenes quieren un medio ambiente sustentable y quiere ecotecnología, y no pueden entender cómo alguien que no entiende en futuro quiere gobernar”.

