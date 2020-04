Firma Ricardo Ortiz convenio para implementar el programa Empleo Temporal Emergente

Nayeli García

Irapuato.- “Nos piden que regresemos a nuestras casas, pero esta es nuestra casa, y aquí está nuestra familia”, comentó Javier Hernández, quien desde hace casi un mes y medio vive con más de 140 personas que llegaron a trabajar a la Feria de las Fresas 2020 en las instalaciones del Inforum, las cuales deberán desocupar este 16 de abril, aún sin tener a dónde ir.

“Cuando terminamos una feria, son 15 días los que pasamos y en ese tiempo vamos desmontando nos vamos trasladando a la siguiente, también la situación que no hay ferias en este momento, realmente no tenemos a dónde ir ni a dónde trasladarnos”, comentó Javier, representante de la empresa Carnaval Internacional Atracciones Carlón.

Para la gente de la feria, la pandemia del Covid-19 ha sido peor que la Influenza del 2009, cuando también tuvieron que detener su trabajo, pero esta vez, han sido muchos días y la situación se ha puesto peor, pues recordaron que ellos llegaron 15 días antes de que fuera inaugurada la Feria de las Fresas 2020, el pasado 13 de marzo, y sólo trabajaron dos días, pues para el día 15, la feria ya no se abrió, es decir hace casi un mes.

Desde entonces, han improvisado y viven en casas de plástico, en las cabinas de los tráileres y camiones en dónde incluso se encuentran familias enteras, con niños, madres solteras pues ya todos se han convertido en una gran familia.

Javier Hernández comentó que desde el primer día la empresa ‘Los Caballos’ se hizo cargo de ellos y del Circo África con apoyos para poder conseguir baños móviles, agua y en pagar cada tercer día los sueldos de los personas.

Aunque les pagaron un anticipo para llegar a Irapuato, el resto se pagaría con las entradas de la feria, lo cual ya no sucedió y poder irse de Irapuato, implica una inversión mínima de 500 mil pesos, pero además la pregunta es ¿A dónde ir?, sino hay ferias en el país.

Al menos los contratos que tenían para dos meses fueron suspendidos, por lo que esperan que se levante la ‘cuarentena’ para volver a trabajar, aunque se dice consiente de que los eventos masivos serán los últimos que regresen a la normalidad y la empresa con más de 90 años de antigüedad, no solo tiene a gente parada en Irapuato sino en diferentes partes del país.

Incluso han tenido que poner a la venta los juegos mecánicos, uno de ellos, dijo, ya se vendió y a través de las redes sociales están buscando más compradores.

Aunque el Inforum de Irapuato les permitió permanecer en sus instalaciones sin cobrar luz ni agua, Javier Hernández comentó que el plazo que se tenía para retirarse vence este jueves, 16 de abril y aunque ha buscado negociar con las autoridades, ya se le dio el ultimátum.

“Las autoridades de alguna forma nos han pedido que nos marchemos que vayamos a nuestras casas porque vamos a estar más seguros, pero ahorita para poder trasladar a nuestra gente ahorita no tenemos para poder hacerlo y aparte nos significa un gasto muy fuerte y a dónde vayamos va a ser lo mismo, no podemos ir alguna feria porque no las hay, mientras tanto tenemos que permanecer aquí”, compartió Javier.

El representante de la empresa compartió que autoridades municipales les han indicado que regresen a sus casas y sólo permanezcan al menos 15 personas para que cuiden sus juegos y los camiones, sin embargo, ello implicaría separar a las familias, que siempre viajaban juntos y cuya separación implicaría doble gasto, el de la persona que se queda y de los que se van.

“No tenemos ninguna entrada, preferimos darle el dinero a las gentes, que estén aquí tranquilos con sus familias, no hay mejor lugar que aquí, más seguros, pero trasladarnos significa ir a otro lugar y en ningún lugar nos va a recibir”, puntualizó Javier, quien dijo estar buscando llegar a un acuerdo con el Municipio para que los dejen quedar más tiempo.

Además señaló que los vecinos de la zona no se han quejado de su presencia y por el contrario, hubo ocasiones en las que les llevaron de comer a las familias, pues cuentan con al menos 20 niños pequeños que requieren comida y asearse todos los días.

RC