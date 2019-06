Firma Anticorrupción acuerdo de coherencia

Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana no podrán acceder a puestos públicos en un plazo de un año de dejar el cargo con el objetivo de garantizar la transparencia

María Espino

Guanajuato.- Con el objetivo de garantizar transparencia, evitar conflicto de interés y mermar el combate a la corrupción con la ocupación de puestos públicos, el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) firmó el ‘Pacto de Independencia’ referente a la función pública.

Tal pacto consiste en que los integrantes del CPC no podrán ocupar ningún cargo en la función pública –o ser beneficiados con licencias, contratos, permisos o candidaturas- en un plazo no mínimo de un año, esto a fin de que no haya influencias que afecten el desempeño de las instituciones.

“Uno de los fenómenos con mayor impacto en la corrupción es el conflicto de interés, causal que tiene como efecto la posibilidad de mermar la visión de criterios y objetivos de los actores en un proceso en el que se involucran actividades de evaluación, detección y control”, expresó Fernando Revilla Guerrero.

Previo a la firma del documento, los miembros del CPC, recordaron que este comité es la instancia colegiada que tiene como propósito coadyuvar al cumplimiento de los objetivos del Comité Coordinador Anticorrupción y ser la instancia de vinculación con las organizaciones sociales y académicas relacionadas con el Sistema Estatal Anticorrupción, a fin de proponer políticas integrales en la materia.