1.- Fintas y hechos

Gerardo Fernández González

A cinco días de que se conmemore el Día Internacional de la Mujer, la revisión de lo hecho en Guanajuato para atender los desequilibrios sistémicos que limitan a las mujeres y la violencia creciente que les daña, va sumando “pendientes” estatales y municipales. De paso, los partidos políticos retoman el tema para impacto mediático, dejando, paradójicamente, rastro de lo poco que se hace, en el día a día, para impulsar mejoras a la situación femenina.

Ayer, el Partido Verde Ecologista de México, por medio de su coordinador, Gerardo Fernández González, protestó el dictamen negativo a su iniciativa en el Congreso del Estado para institucionalizar una Secretaría de la Mujer en sustitución del acartonado Instituto para las Mujeres Guanajuatenses (IMUG), al considerar la mayoría panista que no hay presupuesto para ello. Sin embargo, más allá de la funcionalidad o no que pudiera tener una secretaría para atender a las mujeres, la cuestión es por qué los verdes no se esforzaron para colocar la propuesta en el debate estatal, con tiempo y elementos contundentes, y sólo se conformaron con aprovechar las fechas para relevar el fracaso en su propuesta. Es sólo decir que hicieron el intento.

En el horizonte de las evaluaciones y de las acciones de las mujeres por insertarse en el centro del debate estatal aprovechado la fecha, la Universidad de Guanajuato, que regresará a las clases presenciales de forma total a medio mes, deberá ser puesta en la balanza. Las mujeres de la comunidad universitaria algo tendrán qué decir.

2.– Dos bandos destapados

Jesús Oviedo Herrera

Fue suave, como reptando gradualmente, el impulso del mandatario al secretario, desde el discurso, en lo manifiesto y en lo latente. El gobernador, Diego Sinhue Rodríguez, expresó en San Bartolo, municipio de San Felipe: “Hace cinco años vine yo de secretario de Desarrollo Social a esta comunidad, cuando me mandó el entonces gobernador Miguel Márquez y hoy viene Chucho (Jesús Oviedo Herrera) a la comunidad como secretario de Desarrollo Social” sobrevinieron entonces los aplausos.

Desde dicha comunidad, se idijo que el gobernador empezó con la promoción de su titular de la Sedeshu, Oviedo Herrera, marcando los tiempos para la renovación de la gubernatura en 2024, teniendo en la imaginaria, también a una mujer si se requiere: la secretaria de Gobierno, Libia Dennise García Muñoz Ledo; sería su fórmula.

Así, para uno que madruga, hay otros albiazules “que no duermen”. Los ex gobernadores, Juan Manuel Oliva y Miguel Márquez, aliados al diputado federal, Fernando Torres Graciano, se han reunido a fin de apoyar al senador, Erandi Bermúdez Méndez, quien lleva un par de años haciendo labor de zapa para lograr la candidatura a la gubernatura de Guanajuato. En la semana se definieron dos bandos de panistas por la posición.

3.- IV Informe

Diego Sinhue Rodriguez Vallejo

Conforme a lo señalado en el artículo 78 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, el gobernador está obligado a presentar al Congreso del Estado, siendo el primer jueves de marzo, “un informe por escrito en el cual exponga la situación que guarda la Administración Pública del Estado”. La LV Legislatura, a partir de la existencia de una veda electoral por causa de la consulta de revocación de mandato del presidente de la República, decidió “acordar” recibir el informe dentro del mes siguiente a la fecha de la consulta, el 10 de abril; sin embargo, corresponderá al gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, asumir el riesgo legal que implica no hacer lo dispuesto por la Constitución.

Se sabe que Morena está esperando la fecha, luego de que el fiscal general del estado, Carlos Zamarripa Aguirre, ya hizo lo propio al tampoco ajustarse a la fecha que le marca la Constitución para entregar su informe. Sólo que en el caso del informe del gobernador, alcanza otra dimensión el asunto; sobre todo porque no hay una “causa de fuerza mayor” que impida la entrega del documento al Legislativo, sino el mero deseo de evadir la veda y poder difundir los resultados del último año de gestión entre la población a modo de propaganda, como ya ha definido el tribunal electoral al ejercicio.

Ernesto Prieto Gallardo, dirigente de Morena y diputado local, advirtió en tribuna la postura de su partido y propuso una reforma constitucional que habría salvado el tema. Ahora, será interesante para el debate político-jurídico y sus implicaciones, de caer en tribunales la revisión del tema, observar los pasos del Ejecutivo estatal desde hoy y de la oposición en torno a este polémico informe.

De la Valija. Terreno listo para Palacio

Para varios gobernadores de la GOAN, como el guanajuatense Diego Sinhue Rodríguez, la reunión con el encargado de política interna del país, Adán Augusto López, adquirió sentido en la coyuntura: consulta ciudadana y caída de la popularidad de AMLO en encuestas.Los políticos de Acción Nacional buscan un lugar en el escenario del país para apoyar a sus candidatos en elecciones estatales del 2022, que los proyecte para encabezar una alianza opositora para el 2024.

La reunión mesurada tiene intención de proyectar la unidad de los objetivos, nacional y estatales, pero los amarres en política podrían soltarse cuando las fuerzas tomen su rumbo; cuando la búsqueda de poder se los dicte. Por lo pronto, el terreno a Palacio Nacional está listo; falta la respuesta del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Jorge Enrique Hernández Meza

A partir del próximo lunes la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) deberá enfrentar toda una andanada de situaciones, propias del retorno total de educandos al sistema educativo de forma presencial, tras casi dos años de pandemia. En el camino deberá otorgar posibilidades para el reingreso de 70 mil niñas, niños y adolescentes que no pudieron seguir sus cursos. A la par, le salta la determinación de las autoridades educativas nacionales de terminar con las escuelas de tiempo completo, lo que afectará a 65 mil alumnos guanajuatenses.

Jorge Enrique Hernández Meza, secretario de Educación de Guanajuato (SEG), en el primer tópico mostró la experiencia: habrá atención y “mucha flexibilidad” para reintegrar a quienes se quedaron atrás. El problema mayor es en segundo tema, pues implicará medidas adicionales, si el modelo se desea sostener en la entidad.

Las aristas para atender en Guanajuato la subsistencia del programa “Escuelas de tiempo completo” implican asignación presupuestal para solventar el trabajo del magisterio y los alimentos de los escolapios. Sin embargo, parece ser Hernández Meza mostrar la sensibilidad para no dejar caer un sistema que ha favorecido a muchas familias del estado en aras de un mejor desarrollo social y calidad educativa. Vale la pena el esfuerzo.

