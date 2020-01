Fingen llamadas del 911 para captar posibles víctimas

Aunque existen miles de llamadas de broma el sistema de emergencias no regresa las llamadas tratando de ‘aclarar’ por qué se comenten dichas acciones

León.- Delincuentes aplican una nueva modalidad para extorsionar a ciudadanos vía telefónica: se hacen pasar por empleados del Sistema Único de Emergencias 911.

Es el caso de Judith N. quien el pasado miércoles recibió una llamada a su celular, era la voz de un hombre que le indicaba que llamaba del 911; le explicó que de dicho número se estaban recibiendo llamadas para hacer bromas, “muy serio, comentó que eran trabajador del 911, luego me dijo que yo estaba haciendo mal uso de mi línea, y que tenía que decirle si le prestaba a alguien más mi celular, pero lo decía de manera insistente”, comentó.

Judith aseguró que por un momento pensó en sus sobrinos o hijos, posiblemente realizaron alguna llamada jugando o de broma, pero en segundos supo que no era así.

“Le dije que a nadie le prestaba el teléfono y además qué era lo que quería, seguía insistiendo para que le dijera el nombre de alguno de mis niños, no lo hice y como no logró sacarme algún dato, me insultó y aseguró que quería dinero, pero de inmediato le colgué”, comentó.

Reacciona C4

El director del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Computo (C4), Víctor Aguirre, informó que el 911 no hace llamadas para pedir información personal, ni mucho menos pedir dinero.

También aclaró que aunque existen miles de llamadas de broma, el C4, no regresa las llamadas tratando de ‘aclarar’ por qué se comenten dichas acciones.

Exhortó a la población a no dejarse engañar, resaltó que cuando atienden una emergencia y queda un dato inconcluso, llaman al reportante para completar datos.

