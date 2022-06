NO, PERO SÍ. Que dice la secretaría de Finanzas del gobierno estatal que no hubo reversión patrimonial de 102 millones de pesos en el ejercicio fiscal a recursos del .3% del impuesto a la nómina que son administrados por el Fideicomiso de Administración e Inversión para financiar obras, infraestructura, proyectos y acciones prioritarias en materia de Desarrollo Social y Seguridad Pública para el Estado de Guanajuato (FIDESSEG).

A SALVO. Ojo: aquí no nos sacamos el dato de la manga. La cifra viene textual en el reporte de la cuenta pública 2021 que es un documento oficial y ahí dice: “Disminución de 102.1 millones de pesos por reversión del patrimonio de FIDESSEG”.

RÉPLICA. Ayer se comunicó a esta columna, el subsecretario Edmundo Soto. Lo que comentamos aquí ayer a partir de un cuestionamiento que hizo la diputada local de Movimiento Ciudadano, Dessiré Angel en la glosa del informe celebrada a finales de mayo sobre ese tema y que, según su dicho no le había sido aclarado con suficiencia.

RECUERDO. El registro oficial se dio en la cuenta pública. Edmundo Soto dice que se trató de una confusión por un error de conceptualización que cometió quien hizo la cuenta pública 2021 cuando el FIDESSEG estaba adscrito a la secretaría de Gobierno y colocó como reversión patrimonial una cantidad que en realidad se ejerció en el otorgamiento de apoyo a proyectos.

DATOS. Expuso que la única reversión que se ha hecho es la de los 800 millones de créditos que se ofrecieron a empresarios para enfrentar la crisis económica en la pandemia.

CONTEXTO. Cabe recordar que ese Fideicomiso se formó a partir del incremento de .3% al impuesto sobre nóminas que pagan los empresarios. Se integró de manera paralela un comité técnico que encabeza Héctor Salgado y al que pertenecen los dirigentes de los consejos coordinadores empresariales de las ciudades del corredor industrial.

VIEJO CONOCIDO. Lo que dice el subsecretario es que la cuenta pública del Fideicomiso no la elabora Finanzas sino quien era el director adscrito a la secretaría de Gobierno hasta diciembre de 2021 y de enero a la fecha, la secretaría de Desarrollo Social y Humano y que su titular es el exdirector de Sapal, Felipe Polo Hernández.

MEA CULPA. También reconoció que ha habido un desfase en la generación de información porque ni siquiera se ha podido dar de alta al FIDESSEG en el SAT porque no hay citas.

EN PERPECTIVA. El subsecretario de Finanzas admitió que tomando en cuenta que la recaudación al corte de ayer del .3% del impuesto sobre nóminas para financiar proyectos sociales y de seguridad es de 806 millones y que apenas se han podido financiar proyectos por 172 millones de pesos, se requiere dar mayor celeridad a la aprobación de los mismos.

EVOLUCIÓN. De acuerdo a una tarjeta informativa de Finanzas, en 2019 la recaudación de ese .3% supuso un ingreso de 430.7 millones; en 2020 fue de 539.9 millones ; en 2021 de 607.2 millones y de enero a marzo de este año, 179.7 millones.

EN SUMA. La recaudación global ha sido de mil 757.6 millones de de pesos y el saldo en la cuenta al 13 de junio es de 806 millones que salen de restar a la cantidad arriba mencionada, los 800 millones para programas emergentes por la pandemia, los 172 millones de apoyos otorgados y 21 millones de intereses, comisiones generadas y gastos de funcionamiento.

LA DEL ESTRIBO…

Contrario a su costumbre de los lunes con una agenda cuano suele tener una agenda atiborrada de actividades que arranca con los honores a la bandera y posteriormente con una conferencia de prensa en el patio central de Palacio Municipal, la alcaldesa de León Alejandra Gutiérrez Campos brilló por su ausencia luego de que los pasados jueves y viernes no estuvo en la ciudad.

De acuerdo al secretario del Ayuntamiento Jorge Jiménez Lona, Gutiérrez Campos tenía que atender algunos asuntos personales y hoy retomará su agenda pública.

GOBERNADORES AZULES: EN PLENA PANDEMIA, EL PATALEO CONTRA EL CENTRALISMO

“Debemos evitar que este escenario se convierta en las próximas semanas en una emergencia humanitaria donde emerja la violencia y la ingobernabilidad. La república padece una acechanza a sus instituciones y su democracia que no puede ser minimizada y menos aún, ignorada. México no puede desandar el camino del federalismo, de los contrapesos ni de la libertad, no hay lugar para una suerte de república monárquica. Las familias viven con preocupación, angustia, decepción y enojo, a todas ellas queremos decirles: no están solos. si hay de otra, sí es posible evitar la ruina”.

Hace exactamente 2 años, los gobernadores del PAN se lanzaron en contra del gobierno federal que ya dejaba clara su apuesta para desaparecer los fondos presupuestales para los estados.

Ese fue el párrafo más rudo que encontraron los panistas para tratar de atraer la atención de la Federación que avanza sin preocupación hacia un nuevo modelo de centralismo en todos los aspectos: en el económico, en el político, en el fiscal.

La pandemia había tomado a los gobernadores de oposición a Morena justo cuando la 4T consolidaba la destrucción de los antiguos esquemas de distribución de recursos fiscales, de apoyo a obras de infraestructura, de relación con los propios mandatarios estatales que están inermes ante semejantes decisiones.

Hoy, a 2 años de distancia, Morena avanza en la conquista de espacios electorales al ganar 4 de las 6 gubernaturas que estaban en disputa hace 2 semanas.

Algunos mandatarios estatales del PAN de aquella época ya no están gobernando como Javier Corral que en su momento fue de los más combativos y al final mutó hasta ser un institucional pro-lopezobradorista.

El presidente ha venido doblegando a los gobernadores y sus afanes rebeldes. Desde el propio Corral, pasando por el de Jalisco Enrique Alfaro y hasta el mismo Jaime Rodríguez.

Bloques como el de la agrupación Bajío Centro Occidente o los del norte. A algunos se les acabó el poder y otros decidieron replegarse. Algunos más terminaron exhibidos como Alfaro quien se había rebelado junto a Diego Sinhue por el Zapotillo, se fue por la libre y tiró la toalla.

ALVAR CABEZA DE VACA: CASADO CON SU TESIS

El secretario de Seguridad del Estado, Alvar Cabeza de Vaca sigue excluyendo a León, Celaya y Pénjamo de las policías municipales que están en el top de las que no muestran voluntad de transformación.

Ahí sí hay decisión política, asegura y trabajo de las autoridades para fortalecer y pagar mejor a sus policías municipales lo que no ocurre en otros municipios como el propio Villagrán en donde no hay una respuesta firme del Ayuntamiento a la solicitud para que asuma el control de la corporación, las Fuerzas estatales.

Sigue casado con su tesis. En entrevista con el matutino “EnLínea” habló de los rumores que envuelven a la policía de Villagrán, de la falta de respuesta de su alcalde, de que es una corporación que no sirve a la ciudadanía, que su 911 no funciona.

Cabeza de Vaca asegura que aún esas corporaciones cuyos alcaldes sí hacen la tarea muestran rezagos e insuficiencias como es el caso de León en donde es evidente que Héctor López Santillana por alguna razón decidió no correr en el trienio pasado a 300 policías que hoy están fuera de la corporación.

Y en el caso de Irapuato, dijo que siempre el no dar continuidad a los mandos tiene sus consecuencias y que hacer cambios es un escollo.

Dijo que confiaba en Miguel Angel Simental por el perfil que tenía y que la cabeza tiene mucho que ver. En suma, el secretario sigue hablando del eslabón más débil de la seguridad en Guanajuato.

Alvar Cabeza de Vaca también confirmó que se trató de un ataque de un grupo del crimen organizado a los jóvenes en la comunidad de Barrón en Salamanca a juzgar por las cartulinas y los mensajes que ahí se dejaron.

“Habrá que investigar por qué la delincuencia organizada deja los mensajes en este lugar porque no fue uno ni 2, fueron varios y nos queda claro la no vinculación o participación de los estudiantes que son ultimados en ese punto con ningún tipo de actividad ilícita mucho menos con alguna actividad del crimen organizado y se tendrá que investigar”.

Lamentó que estas organizaciones tengan cada vez menos respeto de la vida de las personas.

A la pregunta de si descartaba algún vínculo de las 6 víctimas en Salamanca con alguna actividad criminal, replicó;

“Yo no puedo descartar nada porque no soy el que investiga. Hay que esperar a que la Fiscalía investigue, yo como no investigo, no puedo decir nada”.

Complejo sin lugar a dudas el panorama en materia de seguridad en la entidad con alcaldes que no muestran voluntad de cambio y otras que a persar de los esfuerzos, siguen mostrando agujeros y fases críticas.

La disminución de la incidencia delictiva es apenas una suerte de mejoralito frente al grado de violencia que nos agobia.