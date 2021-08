VA PORQUE VA. Digamos que el secretario de Finanzas y Administración, Héctor Salgado Banda, pudo ejercer su derecho de pataleo pero tendrá que apechugar con la reforma.

PURO PATALEO. Pese a las objeciones puntuales planteadas por este funcionario sobre el impacto presupuestal de la reforma, la presidenta de la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso local, Reyna Morales Reséndez, ordenó aprobar en sentido positivo la propuesta que modifica la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Guanajuato y sus Municipios, en materia de teletrabajo o trabajo a distancia.

NO FUE EL ÚNICO. En la mesa de trabajo realizada hace unos días en el Congreso, hubo más objeciones de otros funcionarios como David Enríquez Maldonado, director de asuntos jurídicos de la Fiscalía del Estado, quien indicó que debería quedar establecido el teletrabajo como una modalidad, no como una obligación de la institución.

LOS DINEROS. Pero los mayores cuestionamientos corrieron por cuenta de Federico Ruiz, de la Coordinación General Jurídica del Poder Ejecutivo, quien señaló que se tenía que considerar el impacto presupuestal de la propuesta.

CÚMEROS FRÍOS. Al leer un posicionamiento de la Secretaría de Finanzas, este funcionario dijo que más del 92% del presupuesto estatal va a educación, salud y seguridad en donde se hace necesaria la presencia de la mayoría de los funcionarios

EN CASCADA. Expuso también que no se identifica un ahorro en la implementación del teletrabajo porque se traslada el costo del centro de trabajo al hogar del servidor público. También, la SFIA critica que no habrá ahorros en combustibles, que se incrementarán los costos de mantenimiento y se elevan los riesgos de los costos del patrimonio por el traslado de herramientas como computadoras

LA SUMA. La dependencia estima que habrá un costo de 200 pesos por cada trabajador que migre al trabajo a distancia y tomando en cuenta que un 20% del total de la nómina estatal lo haría, el impacto en las Finanzas sería de 46 millones de pesos, similar a lo que cuesta el Instituto Guanajuatense para atender a personas con Discapacidad.

INEVITABLE. Pero la “línea” es sacar adelante la reforma porque el trabajo a distancia ya es una realidad sobre todo a partir de la pandemia aunque no solo por esa circunstancia.

APECHUGAR. Los que cuidan los pesos y centavos siempre encontrarán alguna objeción porque para eso están, pero donde manda gobernador, perdón, capitán…

TERCERA OLA: RECUENTO DE DAÑOS

EN BOGA. En ocho días de agosto, la tercera ola por covid-19 ya se manifiesta en Guanajuato con el crecimiento de promedio de casos diarios, defunciones y casos activos con respecto al cierre del mes de julio.

PARA ARRIBA. Por ejemplo, en defunciones, en estos primeros días de agosto ya se registraron 52 defunciones apenas nueve menos que las 61 registradas en todo julio.

MULTIPLICADOS. En el caso de los contagios, en esos ocho días ya se han registrado 2 mil 415 cuando en todo el mes de julio habían sido 4 mil 057. Luego de que en los primeros tres días del mes se superaron los 200 casos por día, en los últimos cinco reportes se han rebasado los 300.

ASCENSO. Ayer, la Secretaría de Salud del estado reportó 340 nuevos casos y 11 defunciones de las cuales seis se registraron en León. Respecto a los casos activos, en julio se habían disparado ya de poco menos de 300 a 2 mil 762; ayer el reporte era de 3 mil 484 activos por lo que en los primeros ocho días, la cifra creció en 722 en Guanajuato.

LA PARTE MÁS RUDA. En el caso de León, de los 2 mil 415 casos en estos ocho días, 659 se registraron en esta ciudad; una tercera parte de los mil 736 de todo julio. A esta ciudad la han golpeado más las defunciones pues en todo julio se habían lamentado 15 y en lo que va de agosto, ya se superó ampliamente esa cifra pues van 23.

ESTABLES. El porcentaje de ocupación hospitalaria el 31 de julio era de 10% y ayer ya superaba el 15%. Los pacientes hospitalizados en el estado pasaron de 112 el último de julio a 154 el pasado sábado y ayer bajaron a 143. De esa cifra había 72 graves el último día de julio y el sábado eran 111. Ayer bajaron a 102.

ESPECTRO NACIONAL. Otro variable que confirma el aceleramiento de la pandemia en el estado es que al cierre de julio, Guanajuato ocupaba el lugar 14 en casos activos en el país con el 2,03 del total y ahora es el 11 con el 2.33% del total.

LA DEL ESTRIBO…

Otra masacre más a la contabilidad de Irapuato que tiene hasta ahora la más sangrienta del sexenio de Diego Sinhue. El pasado sábado mataron a ocho personas en un solo evento en este municipio como para recordarnos que el crimen organizado no se anda por las ramas y que pese, a la disminución global de asesinatos en la entidad, la barbarie mantiene espacio para dejarnos estupefactos una vez más.

Recordar es volver a grillar

LUPITA VELÁZQUEZ: EL COSTO DE SER OPOSITORA EN TERRITORIO COMANCHE

Hace exactamente tres años, la entonces diputada local priista Lupita Velázquez era absuelta de los cargos en su contra que la mantuvieron en zozobra en los meses anteriores durante su campaña por la alcaldía de Purísima, tierra natal del entonces gobernador.

La habían vinculado a proceso el 31 de mayo de este año, en pleno proceso electoral por su presunta responsabilidad en el delito de fraude en agravio de 61 ciudadanos de Romita a través de un programa de vivienda. El anuncio se dio en plenas campañas electorales en un caso que en efecto, tenía dos años de haberse iniciado pero que había permanecido en el limbo todo este tiempo.

De esas “casualidades” que ofrecen algunos procesos legales. La diputada se había comprometido a depositar 1.2 millones de pesos antes del 15 de septiembre como una especie de fianza en garantía de reparación del daño.

Imagine nomás el mensaje: con una indagatoria en plenas campañas, la diputada Velázquez Díaz se colocaba contra las cuerdas en la ya de por sí compleja apuesta de disputarle al PAN la alcaldía en la tierra originaria del gobernador.

“Por todas estas inconsistencias, contradicciones y discrepancias es que este Tribunal de Alzada arriba a la conclusión de que el Ministerio Público no cumplió a cabalidad con su labor constitucional de investigar y esclarecer los hechos delictuosos que le fueron puestos de su conocimiento (…), el cuadro fáctico esgrimido por la fiscalía no guarda congruencia alguna con los datos de prueba de los que ya se hizo alusión, pero además, no le asiste la razón (…), al establecer que es un indicio relevante sobre la probable intervención de la inculpada María Guadalupe Velázquez Díaz”.

Un fallo que no apareció antes, en plena campaña, sino cuando la priista no representaba riesgo alguno para la causa blanquiazul.

Que en Guanajuato no se usa la justicia con fines electoreros o de revanchismo dirán algunos. Aquí una muestra de que sí. Que en Guanajuato no se trata con vara distinta a quienes militan en el PAN y trabajan en el gobierno y son perdonados por errores e irregularidades. Ahí está Jorge Valencia Gallo. La membresía tiene sus privilegios y el PAN, sus excesos.

La imagen del día

LIBIA DENISSE: LA AGENDA DE PARIDAD, COMO ANILLO AL DEDO

La política es tiempo y circunstancia y la secretaria de Gobierno, Libia Denisse García Muñoz Ledo, aprovecha su nueva posición estelar en el gobierno del estado para medir un poder de convocatoria que hoy es por razones naturales mayor y conectarlo con uno de los temas coyunturales más importantes: la paridad de género.

El pasado viernes fue anfitriona de varias decenas de mujeres de la más diversa extracción política integrantes de un colectivo denominado 50+1 que surgió en el ámbito nacional y que en teoría, tiene representaciones estatales.

En lo nacional lo encabeza la priista María Elena Orantes y en lo local, la exdiputada local, Erika Arroyo Bello es la responsable. El objetivo: lograr una representación plural en su integración. Mujeres de todos los signos políticos pero también en su ocupación: funcionarias, académicas, empresarias y más.

La apuesta: hacer bloque para lograr la paridad en todo y erradicar la violencia política en razón de género.

El grupo surgió el año pasado y ahí están panistas, priistas, perredistas, y de Movimiento Ciudadano. Y obvio, las participantes tienen su chat y hace unos meses que el gobernador Diego Sinhue Rodríguez designó a Libia Denisse García como secretaria de Gobierno, hubo felicitaciones en el grupo virtual para la nueva funcionaria.

Y Libia las invitó a visitarla en el despacho de Palacio de Gobierno. Al final cambiaron el plan y las invitó a desayunar a todas a La Virgen de la Cueva y así posaron para las fotografías.

Hubo discursos de la funcionaria anfitriona, de la vicepresidenta Caty Pérez y algunas espontáneas. Nada fuera de la común en los pronunciamientos.

Entre las asistentes, panistas como Alejandrina Lanuza y Anabel Pulido; del Verde, Vanessa Sánchez y Kikis Magaña; del PRI, Arcelia González y Claudia Navarrete Aldaco; de Movimiento Ciudadano, la próxima diputada, Dessiré Angel.

Libia Denisse García tiene un estilo totalmente diferente de ejercer el poder al de Luis Ernesto Ayala Torres. Es mucho más mediática y asume más riesgos. No se resguarda en su reducto ni se queda en el bajo perfil. Virtud que en exceso, se puede convertir en defecto.

Hay una gran diferencia entre ser una diputada local con posiciones críticas y en ocasiones discordante de las que abandera el poder ejecutivo del estado. Se vale en esa trinchera pero en el cargo que hoy ostenta obliga la institucionalidad y tendrá que ser la mala de algunos capítulos y aguantar candela.

Porque hay que sumarse a los pronunciamientos oficiales y aquí no valen las vacilaciones. Más opciones del ventaneo pero menos para el lucimiento o para ponerse en plan crítico frente a los adversarios. A veces aparecerá como la estrella y en otras, contra las cuerdas.