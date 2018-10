Financian empresarios al Centro de Integración Policial

Por no lograr aún la autonomía para administrar el Cipol para poder acceder a los 6 millones de pesos otorgados por el Fideicomiso para la Seguridad Ciudadana, Los empresarioshan tenido que financiar capacitaciones y viajes

Nayeli García

Irapuato.- La Asociación Empresarios Unidos Pro Irapuato AC ha tenido que financiar capacitaciones y viajes en materia de seguridad, porque no han logrado la autonomía para administrar el CIPOL y acceder a los 6 millones de pesos del Fideicomiso para la Seguridad Ciudadana (FISEC) creado por el gobierno municipal.

El presidente de Pro Irapuato, Salvador Cayón Villanueva reconoció que el trabajo coordinado que se comprometió con el gobierno municipal para impulsar el tema de seguridad y dignificación de la Policía Municipal se encuentra en un ‘bypass’, para determinar la forma de trabajo, pues como asociación requieren de autonomía para la administración ni de los recursos ni del CIPOL.

“Estamos en un momento de espera a que se den ciertas circunstancias como un organismo ciudadano tenemos que ser muy transparentes, de tomar las riendas con totalmente autonomía, rendir cuentas porque las tenemos que rendir, pero con una autonomía total para poder sentirnos libre como es en Chihuahua, así funciona en Chihuahua”, comentó.

El empresario aseguró que los 6 millones no se han tocado y ahí están, por lo que los viajes que se realizaron a Chihuahua para conocer el modelo del Cipol, y los viajes a la ciudad de Medellín, Colombia para conocer las estrategias implementadas en materia de prevención y seguridad, han sido financiadas por la propia asociación.

“Nosotros no hemos aportado como el fideicomiso es estatal y municipal nosotros no podemos aportar, nosotros hemos aportado el dinero desde Pro Irapuato para pagar el sueldo de las personas que han estado ahí para que se vayan a capacitar a Chihuahua, pero desde nuestra organización”, comentó.

El monto invertido, dijo no recordarlo, pero aseguró que la voluntad para trabajar se tiene, pero se no se han logrado acuerdos y seguimiento a algunos proyectos, como la atención médica para policías que es usado muy poco y la propuesta para la certificación de la policía no ha caminado.

“Estamos en un tema de pláticas, en donde nosotros queremos participar, en algunos temas que nos parecen y cuando esté listo el CIPOL para que sea autónomo podremos colaborar”, comentó.

Salvador Cayón consideró que se va a lograr integrar el trabajo entre el gobierno municipal y la asociación, “recuerden que cuando hay algo nuevo siempre cuesta el cambio. Resistencia al cambio y yo creo que lo podemos lograr”, dijo.