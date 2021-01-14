Redacción

Guanajuato.- La Comisión Estatal de Procesos Internos del PRI estatal este miércoles definió quiénes serán los candidatos que contenderán por las alcaldías y diputaciones locales en los comicios del 6 de junio.

El día de ayer finalmente se delimitó los nombres de quienes participarán en el proceso. No obstante, en el caso de los municipios que faltan por definir, los abanderados saldrán por la coalición con el PRD.

Además, en el listado destaca que los exalcaldes Mauricio Trejo Pureco y Edgar Castro Cerrillo volverán a buscar las presidencias municipales de San Miguel de Allende y la capital del estado respectivamente, luego de que el primero la ganara en el trienio 2012-2015, y el segundo en 2015-2018.

Aquí la lista completa:

Presidentes municipales dictámenes procedentes

 CARGOMUNICIPIONOMBRE
1PRESIDENTE MUNICIPALESABASOLOROCIO CERVANTEZ BARBA
2PRESIDENTE MUNICIPALESAPASEO EL GRANDEGRACIELA SANCHEZ MENDOZA
 3PRESIDENTE MUNICIPALES ATARJEA ELISA RODRÍGUEZ HUERTA
4PRESIDENTE MUNICIPALESAPASEA EL ALTOEVELIA ZETINA MANDUJANO
5PRESIDENTE MUNICIPALESCD MANUEL DOBLADODAVID EMMANUEL ROJAS JARAMILLO
6PRESIDENTE MUNICIPALESCELAYAJAVIER CONTRERAS RAMIREZ
7PRESIDENTE MUNICIPALESCOMONFORTMARIA FELICITAS VALLE GARCÍA
 8PRESIDENTE MUNICIPALESCORONEOLETICIA GRANADOS ESTRADA
9PRESIDENTE MUNICIPALESCUEARAMAROMAURICIO ARCE CANCHOLA
 10PRESIDENTE MUNICIPALESDOCTOR MORA MARÍA PERLA RODRÍGUEZ ORDUÑA
11PRESIDENTE MUNICIPALESDOLORES HIDALGOMIGUEL ÁNGEL RAYAS ORTIZ
12PRESIDENTE MUNICIPALESGUANAJUATOEDGAR CASTRO CERRILLO
13PRESIDENTE MUNICIPALESIRAPUATOKAREN MARLEN GUERRA RAMIREZ
14PRESIDENTE MUNICIPALESJARAL DEL PROGRESOPATRICIA ELIAS GARCIA
15PRESIDENTE MUNICIPALESJERECUAROLUIS ALRBERTO MONDRAGON VEGA
16PRESIDENTE MUNICIPALESLEONJUAN PABLO LOPEZ MARUN
17PRESIDENTE MUNICIPALESOCAMPOERICK SILVANO MONTEMAYOR
18PRESIDENTE MUNICIPALESPENJAMOMARCELINO ELIZARRARAS CERVANTES
19PRESIDENTE MUNICIPALESPENJAMOPEDRO CHAVEZ ARREDONDO
20 PRESIDENTE MUNICIPALESPUEBLO NUEVODESIERTO
21PRESIDENTE MUNICIPALESPURISIMA DEL RINCONLOURDES PEREZ GUZMAN
22PRESIDENTE MUNICIPALESROMITAOSWALDO PONCE GRANADOS
23PRESIDENTE MUNICIPALESSALAMANCACORAL VALENCIA BUSTOS
24PRESIDENTE MUNICIPALESSALVATIERRASANDRA NADINE RAMIREZ VERA
25PRESIDENTE MUNICIPALESSAN DIEGO DE LA UNIONCLAUDIA MUÑOZ CARDENAS
26PRESIDENTE MUNICIPALESSAN FELIPEALMA MARIA DEL ROSARIO GUERRA VALLEJO
27PRESIDENTE MUNICIPALESSAN FRANCISCO DEL RINCONJAVIER CASILLAS SALDAÑA
28PRESIDENTE MUNICIPALESSAN JOSE ITURBIDEFRANCISCO JAVIER VARGAS HERNANDEZ
29PRESIDENTE MUNICIPALESSAN LUIS DE LA PAZLUIS GERARDO SANCHEZ SANCHEZ
30PRESIDENTE MUNICIPALESSAN MIGUEL DE ALLENDEMAURICIO TREJO PURECO
31PRESIDENTE MUNICIPALESSANTA CATARINAPETRA BARRERA BARRERA
32PRESIDENTE MUNICIPALESSANTIAGO MARAVATIOFERNANDO ROSAS CARDOSO
33PRESIDENTE MUNICIPALESSILAOJOSE CRUZ RANGEL PEREZ
34PRESIDENTE MUNICIPALESTARANDACUAOKATIA DANIELA PINEDA CHÁVEZ
36PRESIDENTE MUNICIPALESTARIMOROMOISES MALDONADO LOPEZ
36PRESIDENTE MUNICIPALESTIERRA BLANCARAMIRO GONZALEZ COLÍN
37PRESIDENTE MUNICIPALESURIANGATOANASTACIO ROSILES PÉREZ
38PRESIDENTE MUNICIPALESVALLE DE SANTIAGOALMA LILIA PRIETO GONZALEZ
39PRESIDENTE MUNICIPALESVILLAGRAN DESIERTO
40PRESIDENTE MUNICIPALESVICTORIAERIKA SALINAS TREJO
41PRESIDENTE MUNICIPALESXICHUELVIA SANDOVAL FUENTES
42PRESIDENTE MUNICIPALESYURIRIALORENZO SALVADOR CHAVEZ

Diputados locales: dictámenes procedentes

 CARGODISTRITOCABECERA DISTRITALNOMBRE
1DIPUTADO LOCALIDOLORES HIDALGOMARTHA SALUSTIA CASILLAS MARTINEZ
2DIPUTADO LOCALIIILEÓNGERMAN HERNANDEZ GOÑI
3DIPUTADO LOCALIVLEÓNBRENDA JIMENA DE LA MORA LÓPEZ
4DIPUTADO LOCALVLEÓNHILDA RAMIREZ OROZCO
5DIPUTADO LOCALVILEÓNALFONSO DE JESUS OROZCO ALDRETE
6DIPUTADO LOCALVIILEÓNJOSE DE LA LUZ PACHECO RAMIREZ
7DIPUTADO LOCALVIIIGUANAJUATOCLAUDIA GABRIELA RENDON MUTIO
8DIPUTADO LOCALIXSAN MIGUEL DE ALLENDEJOANNA ROMINA HERNANDEZ RANGEL
9DIPUTADO LOCALXSAN FRANCISCO DEL RINCÓNGUSTAVO ADOLFO ALFARO REYES
10DIPUTADO LOCALXIIRAPUATOYULMA ROCHA AGUILAR
11DIPUTADO LOCALXIIIRAPUATOJAQUELINE ANDREA GAMEZ VILLAGRANA
12DIPUTADO LOCALXIIISILAOMARISA MARGARITA BRAVO AGUIRRE
13DIPUTADO LOCALXIVSALAMANCADULCE MARIA AVILA SANCHEZ
14DIPUTADO LOCALXVCELAYAEMMANUEL SORIA DE LABRA
15DIPUTADO LOCALXVICELAYAEZEQUIEL MANCERA MARTINEZ
16DIPUTADO LOCALXVIIIPÉNJAMOJOSE LUIS HERRERA GUZMAN
17DIPUTADO LOCALXIXVALLE DE SANTIAGO DESIERTO
18DIPUTADO LOCALXXILEÓNMA CARMEN NAJERA ZAVALETA

Artículos RelacionadosMORE FROM AUTHOR