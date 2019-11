Finalizan oficialmente entrega de obra pendiente

Con actas circunstanciadas, se concluirá el proceso para las empresas constructoras que dejaron pendientes algunos trabajos en la ciudad desde el 2011

Nancy Venegas

Irapuato.- Tres empresas constructoras que realizaron proyectos de obra pública para el Municipio, entre el 2011 y 2014, desaparecieron y dos más se ‘esfumaron’, sin terminar el cierre administrativo de los trabajos. Con actas circunstanciadas, se concluirá el proceso pendiente.

Jonathan Muñoz Angulo, director de Obra Pública, asumió la dependencia con siete expedientes inconclusos del cierre administrativo de obras realizadas por constructoras en los años 2011, 2012 y 2014.

“Hubo tres empresas constructoras que ya no existen y otras dos que no se encontraron, de otras dos, sí tenemos algunos documentos pero obviamente por cuestión de tiempo, hay algunos expedientes que obran más de cinco años ya no se tiene la información completa y la Contraloría nos está haciendo una recomendación que ellos también habían firmado dónde se cierran esas siete obras”, comentó el funcionario.

Con actas circunstanciadas internas firmadas por la Contraloría, se resolverá el cierre administrativo de las siete obras.

“Por si algún día se suscitara alguna revisión de parte de algún órgano de la Federación o del estado, tener la evidencia, y al momento que me toque entregar la Dirección ya no sigamos heredando obras que van pasando de mano en mano y que nadie la cierra”, explicó el funcionario.

Comentarios

Comentarios