Ahora se convertirá en una plaza comercial que albergará una cafetería Starbucks y una hamburguesería de Burger King

Scarleth Pérez

León.- El edificio que por más de 60 años albergó a Funerales Zapiain ya está en proceso de demolición. La primera sala mortuoria considerada “elegante” en León, ahora se convertirá en una plaza comercial que albergará una cafetería Starbucks y una hamburguesería de Burger King.

En 1901 nació una tradición en la familia de don Julio Zapiain Aranda en Irapuato, Guanajuato, a partir de ese año y con solo cajas mortuorias para ofrecer, iniciaron Funerales Zapiain. Para 1944, dos de los 10 hermanos retomaron el negocio, Nicolás se instaló en León y Fernando en Monterrey, Nuevo León.

En León, el recinto funerario de la familia guanajuatenses cerró hace más de 10 años y en Monterrey Nuevo León, aún continúa.

“Una universidad intentó abrir una sucursal aquí, pero no funcionó, a los chavos les daba miedo”, platicó Francisco, el cuidador del Lugar.

Las salas funerarias, el crematorio y el lugar en el que preparaban los cadáveres ya fueron demolidos. En las paredes aún quedan vestigios de lo que se realizó en cada cuarto; en donde se hacían los féretros, el acabado de la madera se impregnó.

Sin importar que la funeraria ya tenía más de una década cerrada, el crematorio y la sala para embalsamar aún se conservaban, hasta hace unas semanas que las vaciaron para derrumbar la construcción.

El terreno de 2 mil 499 metros cuadrados se convertirá en una plaza comercial con 10 locales, 3 pisos de altura y un estacionamiento en la parte trasera. El permiso de construcción fue vigente a partir del 29 de junio de 2021 y concluirá el 29 de junio de 2023, fecha en la que se espera el Starbucks y Burger King, abran sus puertas.

El Número 513 y 515 de la calle Francisco Ignacio Madero cambiará de rostro después de permanecer casi 78 años como Funerales Zapiain lo dejó.

El inmueble actualmente alberga una taquería, pero pensar en recorrer la derruida construcción no es opción desde que la hija del taquero le dijo: “allá había una muchacha, pero no me habló”. Ese día no había nadie más en el lugar.

Las historias de terror abundan en el recinto funerario, en el que frecuentemente un niño de 3 años se hacía presente. Diferentes personas alertaron a los trabajadores sobre la presencia del menor, ya que les parecía que se podía caer del segundo piso en el que jugaba sin cuidado de un adulto. Pero el menor nunca fue real, en varias ocasiones lo buscaron y nunca lo encontraron. Hasta que una empleada de antaño platicó que en ese lugar que lo veían, había muerto por una caída un niño de 3 años. El mismo que creían se apareció en varias ocasiones, a lo largo de muchos años.

Al cerrar la funeraria, además de la universidad que se intentó instalar y del actual taquero presente, ningún otro comercio se interesó por la renta del lugar. Ahora la historia del inmueble con más de 78 años se derrumba para dar paso a una nueva era comercial. La duda de que las almas perdidas vaguen por el nuevo lugar, se sabrá cuando la plaza comercial reciba comerciantes y clientes.