Filtro sanitario en bulevar El Laurel causa inconformidad entre automovilistas

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- El filtro sanitario instalado el viernes en las inmediaciones del bulevar El Laurel para invitar a las personas a qué usen el cubrebocas generó inconformidad entre automovilistas porque dichas acciones se aprovecharon para que la Policía Municipal y Tránsito hicieran revisiones a vehículos.

La sindica María Elena Castro Cerrillo, quien impulsó la implementación de los filtros sanitarios, reconoció que el haber llevado a cabo un operativo de revisión de documentos y autos no fue atinado, por lo que pidió al secretario de Seguridad Ciudadana, Samuel Ugalde García que dichas acciones se realizaran por separado pues se confundía a la ciudadanía y no era el fin que se buscaba.

A través de redes sociales, automovilistas publicaron algunas fotografías en donde se observa que elementos de Tránsito no portan el cubrebocas, y denunciaron que los intentaban multar por no usar mascarilla, no obstante Castro Cerrillo negó que se hayan levantado sanciones por no usar cubrebocas.

“Ayer se juntaron los operativos realmente por el tema que no teníamos suficientes elementos, ellos (Seguridad Ciudadana) juntaron el filtro de seguridad con el filtro sanitario, en lo particular, creo que confundió a la ciudadanía y para que esto no suceda, se pretende que los filtros estén separados, para evitar estos malos entendidos (…) entiendo la postura de Seguridad pero se pierde el fin que es el tema de los cubrebocas”.

La sindico adelantó que este sábado se volverá a colocar un filtro sanitario en otro punto de la ciudad.

También lee:

LC