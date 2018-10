Filtran video con declaraciones del ‘Monstruo de Ecatepec’ a redes

EL MONSTRUO DE ECÁTEPECMATÉ PORQUÉ ODIO A LAS MUJERES, CONFIESA FEMINICIDA DE ECATEPECAnte autoridades ministeriales declaró sentir odio por las mujeres y admitió realizar prácticas necrofílicas. El presunto multihomicida Juan Carlos “N” confesó que de 2012 a la fecha por lo menos mató a 10 mujeres. Afirmó que su odio a las mujeres fue lo que lo orilló a matarlas, para después abusar sexualmente de ellas y, posteriormente, descuartizarlas.Con base en un documento oficial al que Milenio tuvo acceso, el homicida declaró que sometía a sus víctimas con un arma punzocortante con la que las degollaba, para después sostener relaciones sexuales con los cuerpos y luego procedía a descuartizarlas, colocando los órganos en frascos con formol. Dijo que algunas de las extremidades de sus víctimas las guardaba en un refrigerador, y otros tejidos como la carne le servían de alimento para perros; en tanto que la grasa corporal y la piel las colocaba en macetas como abono para plantas.Aseveró también que algunos otros restos humanos los ponía en bolsas de basura que arrojaba en distintas ubicaciones. En su declaración ante el agente del Ministerio Público, Juan Carlos "N" dio a conocer que el odio hacia las mujeres fue provocado por su madre, quien lo vistió de mujer de niño y lo obligaba a observar cuando mantenía relaciones sexuales con diferentes parejas.Durante el interrogatorio, la pareja y cómplice, Patricia “N”, dijo haberlo conocido en un bar ubicado en la colonia Jardines de Morelos.Dijo que su función era crear confianza con las víctimas, para posteriormente llevarlas a su domicilio con el pretexto de venderles ropaLas autoridades pudieron dar con los feminicidas cuando iniciaron las investigaciones por las desapariciones de tres mujeres ocurridas durante los meses de abril, julio y septiembre de este año, cuyas identidades corresponden a Arlet Samanta Olguín Hernández, Evelyn Rojas Matus y Nancy Noemí Huitrón.Las autoridades aclararon que una prueba contundente fue el análisis detallado de los registros telefónicos de las víctimas en los que se detectó que las últimas personas que tuvieron contacto con ellas fueron Patricia y Juan Carlos. Fue ayer viernes 4 de octubre mediante un operativo implementado por personal de la FGJEM y de la SSEM en la calle Playa de la Cuesta, en la colonia Jardines de Morelos, cuando se logró la detención de estas personas.La bebé Valentina, de 2 meses de edad, hija de la víctima Nancy Noemí, fue recuperada con vida, luego de ser vendida por la cantidad de 15 mil pesos a una pareja que responde a los nombres de Rosa Laura Parada Ortiz de 38 años de edad, y Adrián Solís Mancera de 39 años.POR: MARÍA GABRIELA RAMÍREZ GONZÁLEZ -PERFILADORA CRIMINAL-ANÁLISIS DE LA CONDUCTA CRIMINAL "EL MONSTRUO DE ECÁTEPEC"JUAN CARLOS N.VICTIMOLOGÍA Es el estudio de las víctimas, el porqué el victimario las eligió. (Al menos de las tres víctimas vinculadas)-Arlet Samanta 23 años, Evelyn 29 años, Nancy Noemí 23 años y la pequeña Valentina de 3 meses. – Rasgos físicos similares morenas, cabello largo y castaño.- complexión mediana de 1.55 y.1.60 mts-Madres solteras con hijos pequeños. – Las tres vivían a 500 metros a la redonda, pero no se conocían entre sí. ( Aquí se puede aplicar la teoría del perfil geográfico).-Edades similares – Las tres andaban en busca de trabajo.MODUS OPERANDI Es todo lo que hace el victimario para que la comisión del delito sea exitosa. -Mandaba a Patricia su esposa a buscar a las víctimas, les hacía creer que vendían ropa de paca.-Las citaba temprano para que según pudieran escoger lo que les gustara.-Generaban una confianza preexistente dando el número de celular de su esposa para llamar antes de la cita. -Borró las redes sociales de los celulares de las víctimas. -Mando a hacer un cuchillo especial para matar a las víctimas.-Las degollaba.- Tenía prácticas necrofílicas con los cuerpos.- Las desmembraba -Sacaba los órganos y los conservaba en formol.ACTOS PRECAUTORIOS Son todos los actos que hace el victimario para desvincularse y protegerse del hecho criminal.Para desviar la investigación, deshacerse de los indicios, moverlos de su sitio y montar una escenificacion. Esto nos habla de una conciencia forense y habilidad criminal.También nos dice que se a ido perfeccionando en cada crimen que a cometido. -Desmembramiento de los cuerpos.( Para mejor traslado de los cuerpos y deshacerse de ellos optimamente).-Partes de los cuerpos los utilizaba para alimentar a sus perros y así poder deshacerse de los cuerpos.-Utilizaba bolsas negras para basura para guardar y ocultar los miembros de los cuerpos. -Guardo partes de los cuerpos en botes de 20 litros y los relleno de cemento.-Se deshizo de partes de los cuerpos tirandolos en dos terrenos baldíos cerca de su domicilio. -Utilizaron una correola para transportar los cuerpos desmembrados y no generar sospechas.- Tenían congelados en bolsas partes de los cuerpos.-Hacer el traslado por las noches para no ser vistos.- En ocaciones quemaban los cuerpos. MOTIVACIÓN Son los motivos del victimario para llevar a cabo la comisión del delito. -Las mataba porque eran bonitas.-Odiaba a las mujeres.-Motivación sexual.-Venganza.FIRMA CONDUCTUAL Son todos los actos innecesarios para la comisión del delito.-Reafirmacion de poder, control y venganza. -Mandar hacer un cuchillo especial para matar a las víctimas. -Necrofilia -Poner la grasa y piel en las macetas.TROFEOS Es todo lo que se lleva de las víctimas para seguirse recreando en su fantasía.-Colocaba los órganos en frascos con formol. Una de sus declaraciones fue “si me van a presentar a los medios de comunicación, ¿me permiten bañarme y ponerme traje?, porque no soy un mugroso delincuente”.Aquí podemos ver un rasgo predominante en los psicópatas que es el narcisismo, sabiéndose el centro de la atención y tal vez sintiendo orgullo de si mismo por sus crímenes. Esté perfil sólo está basado en la información de diferentes medios informativos y la información más completa en cuanto a modus operandi es el de Grupo Milenio ya anexado el enlace de la información que se comparte aquí. El análisis conductual es de mi autoría.Cabe mencionar que es un perfil al vapor y un poco arriesgado, ya que para hacer un perfil más completo se lleva aproximadamente tres meses.

Publicado por Kinestésico Noryb en Martes, 9 de octubre de 2018