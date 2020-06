FIG y Moto Fiesta no serán cancelados: Directora de Turismo

Fernando Velázquez

León.- El líder de comerciantes establecidos de Zona Piel, Eduardo Bujaidar Muñoz, estimó que la pandemia orillará a cerca de 170 comerciantes a dejar sus locales y vender sus productos en la calle.

Esta cifra representa cerca del 5% de los 3 mil 500 puntos de venta que hay en esta zona, la cual se ha visto seriamente afectada por la contingencia sanitaria pues ha disminuido aproximadamente 90% el flujo de visitantes de otras entidades, que son los principales clientes de estos comercios.

“Están viendo la posibilidad de no seguir con el local, siguen trabajando en la Zona Piel de otra manera pero ya no con un local, sino que ponen su camioneta, el camper de la camioneta lo ponen como bodega y siguen trabajando en la zona, pero ya no pagando rentas ni pagando empleados”, dijo.

En entrevista, Eduardo Bujaidar explicó que aquellos locatarios que venden por Internet sus productos y aquellos que tienen el contacto directo de sus clientes en otras entidades, son los que han logrado sortear de mejor manera la pandemia.

Además, recriminó la ausencia de la Dirección de Economía municipal, la cual no se ha acercado con los locatarios, ni ha informado si se trabaja alguna estrategia para reactivar esta área, uno de los principales pulmones económicos de la ciudad.

De igual manera, apuntó que los programas de financiamiento del Gobierno del estado marchan lento y aún no han aterrizado en la Zona Piel.

“La verdad es que en la Zona Piel no los hemos visto, han estado lentos, sabemos que hay mesas de trabajo; sin embargo, en este momento se ven lentos todavía los apoyos, sabemos que ahí están, pero no han llegado”.

No te lo pierdas: