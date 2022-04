Los organizadores argumentan que es un evento particular por lo que la autoridad municipal no puede proceder en las fiestas clandestinas

Luz Zárate

Celaya.- Aunque no de manera formal, existen reportes de fiestas clandestinas organizadas para menores de edad, en donde hay un cobro de por medio y que los organizadores no solicitan el permiso correspondiente.

El Director de Fiscalización , Salvador Martínez Abud, dijo que las fiestas o reuniones dirigidas a menores de edad. se pueden realizar siempre y cuando no haya venta de bebidas alcohólicas. Pidió a los ciudadanos y padres de familia que reporten este tipo de eventos.

“Se ha tenido el reporte de este tipo de eventos. No ha llegado como queja. Nos llaman y nos dicen que hay eventos anunciados tipo tardeada. Cabe aclarar que el mismo reglamento autoriza el acceso a los menores, pero debe ser sin alcohol y previa autorización de la comisión. Aquí lo que pasa es que hábilmente han intentado disfrazar un evento público con un cobro, como un evento particular”, señaló el funcionario.

Sin embargo, al acudir los inspectores, los organizadores argumentan que es un evento particular y que el inmueble es de su propiedad y que no hay un cobro, por lo que la autoridad municipal no puede proceder en las fiestas clandestinas.

Te puede interesar: Fiscalización en bares de Celaya detecta falta de documentación en regla

Foto: Captura

Clausuran eventos

El sábado pasado se clausuró una fiesta llamada ‘Flores Shore’ que se realizó en la colonia Santos Degollado y su temática era una imitación del famoso reality Acapulco Shore. Sin embargo, el evento no contaba con el permiso por parte de la Comisión de Gobierno, Reglamentos y Justicia Municipal en el Ayuntamiento y por el cual había un cover.

Para esta fiesta se hizo la invitación a través de redes sociales y tenía un costo para los hombres de 70 pesos y las mujeres de 50.

El evento estaba dirigido a menores de edad. La publicidad decía que tendrían “muchas cosas preparadas como piñata con regalitos, DJ, máquina de humo, luces led y más”. La única la condición era que no hubiera “mala copas” y que nadie se “desconecte”.

Sin embargo, al no contar con permiso y constatar que en la reunión había más de 200 personas, los inspectores de Fiscalización clausuraron el evento.

El funcionario pidió que se denuncien estas fiestas clandestinas a través de la denuncia ciudadana anónima, pues en el caso de los menores de edad es requisito indispensable que no haya venta de bebidas alcohólicas.

Cabe destacar que continuamente se difunde, a través de redes sociales a eventos dirigidos a los adolescentes en los que se ofrecen bebidas alcohólicas y otros regalos. Sin embargo, públicamente se publicitan como tardeadas.