Fiesta del Señor de la Columna se modifica

Ana Ojeda

Purísima del Rincón.- Para el 157 Aniversario del Señor de la Columna en Purísima del Rincón la festividad religiosa se modifica, no se suspende, se cancelan procesiones, no habrá cultos masivos, y quien deseé participar en misa deberá sacar cita.

El cura Juan Ernesto Castro Rodríguez de la Parroquia de la Purísima Concepción este fin de semana ofreció la bendición a los 30 encabezados y sus respectivos auxiliares que apoyarán a repartir 3 mil programas de la festividad al Señor de la Columna para que los purisimenses tengan presente que el 12 de octubre comienza el novenario y el 21 de octubre es el día de la fiesta.

No es la primera ocasión que la celebración al Señor de la Columna se modifica, lo más probable es que las generaciones actuales “no han vivido tanto para recordar que en los años de 1926 a 1929 cuando fue la Guerra Cristera el culto religioso tuvo que ocultarse, ahora no se oculta, hay que mantener la sana distancia por la pandemia del Covid 19 y evitar contagiar a los ciudadanos más vulnerables”, aseguró.

El Señor de la Columna recibió las flagelaciones para proteger a la humanidad, así que ante la crisis el ser humano debe mantener la fe, hoy la condición del Covid 19 exige fe, aquellos que tienen una manda estarán bien con Dios al mostrar su corazón arrepentido y humillado para hacer obras de misericordia, perdonar, hablarle a quien le dejaste de hablar.

Año con año los encabezados que recibieron esta encomienda de sus abuelos o de sus padres entregan los programas junto con la gente que les ayuda, este año harán lo mismo pero el programa va sin horarios porque harán ajustes sobre la marcha dependiendo si cambia el semáforo.

“Lo que no queremos es que el semáforo regrese a rojo, no queremos descuidos, ni propagación del Covid-19, queremos que se detenga y no afecte a más personas, entonces vamos estar atentos a los mensajes que se den en misa”, añadió.