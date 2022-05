1.- FGR en Guanajuato: de la omisión a la negligencia

Es una realidad que la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Guanajuato, ha permanecido al margen de la crisis de violencia que el estado padece al menos desde hace más de un lustro. Incluso cuando esta misma vorágine ha trastocado su estructura, como en la ejecución de tres de sus agentes en marzo de 2021.

Sus actuaciones cotidianas se limitan a incautar piratería, clausurar inmuebles o decomisar mercancías. Su responsabilidad es evadida frente a la actuación del crimen organizando cometiendo delitos del fuero común, pese a la carga del fuero federal que hay detrás.

El titular que recientemente más duró en el cargo fue Alfredo Montes Mejía, quien llegó en julio de 2018 todavía de la Procuraduría General de la República (PGR). Saltó el cambio como FGR, pero en enero de 2020 fue retirado del cargo y desde entonces David Eugenio Carmona Álvarez es el encargado de despacho.

Pero el papel testimonial de la FGR y su delegación estatal no los deja expuestos sólo por su omisión; también lo son las pifias como en el caso del ataque que agentes de la Guardia Nacional perpetraron contra estudiantes de la Universidad de Guanajuato, cobrando la vida de Ángel Yael Ignacio Rangel y lesionando a su compañera Edith Alejandra Carrillo.

El pésimo armado del caso, provocó una primera determinación judicial que levantó la indignación general, pues el sábado fue liberado un primer elemento de la Guardia Nacional acusado de “tentativa de homicidio”.

Era el colmo. Si la primera versión de la Guardia Nacional indicó un agresor “unilateral” ¿Cómo pudo ser posible que ese fuera el cargo que se le imputaba? El mismo día la FGR emitió un comunicado anunciando que apelará la decisión, seguros de tener el sustento suficiente.

Un día después la historia dio otro vuelco al darse a conocer la detención de un segundo implicado. Un exmarino asignado a la Guardia Nacional, cuya oficina de comunicación expresó que “el caso no estaba cerrado”. Un nuevo culpable estaba en el banquillo de los acusados, ahora sí, por homicidio.

La construcción del caso en cuanto a la mecánica de los hechos hace agua. La última tesis de la FGR sostiene que la misma bala calibre .380, que mató a Ángel, lesionó a Edith. Es decir, siempre sí hay un asesino solitario que de un tiro dejó dos víctimas.

Más allá del resultado del proceso, queda claro que las ‘carencias’ con las que el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y el fiscal general del estado, Carlos Zamarripa Aguirre, reconocieron al encargado de la delegación de la FGR, son literales en fondo y forma.

2.- OSUG: la joya abandonada

Luego de semanas de demandas y controversias, la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, se presentó una vez más en el Teatro Principal, testigo mudo del abandono y desprecio que la máxima casa de estudios les ha propinado al menos, durante los últimos dos años.

Se trata de 70 años de una institución cultural que lo mismo ha colaborado en los foros internacionales, que dado funciones en barrios y penitenciarías. Es pues, un símbolo del arte de la más alta gama al alcance de la población; orgullo de una universidad pública.

Su regreso al escenario removió a empresarios, catedráticos y políticos como los atrincherados Miguel Márquez Márquez y Francisco Arroyo Vieyra. Este último se deshizo en elogios para la orquesta encabezada por Roberto Beltrán, en un recordatorio de que la OSUG no merece el desprecio y la inestabilidad salarial.

El mensaje parece directo para el rector Luis Felipe Guerrero Agripino y su director de extensión, Osvaldo Chávez Rodríguez, quienes han preferido voltear a otros lados, antes que reconocer a la OSUG como activo valioso de la Universidad de Guanajuato, listo para ser carta de presentación internacional.

No hay que esperar una tragedia violenta para lucir. Guerrero Agripino tiene ante sí, la joya que del abandono, puede ser reconocida para lograr el brillo institucional.

3.- Oliva, de operador en Valle

La nutrida participación en la consulta para revocación de mandato en la región de Valle de Santiago, fue un chispazo que propagó el nerviosismo de los panistas ante la influencia inocultable que Morena ha logrado consolidar en algunos municipios de Guanajuato.

Es evidente que la jornada no salió como esperaban. La gran apuesta de convocar a los ciudadanos a que no acudieran a las urnas, no tuvo mayor efecto en los distritos 8, con sede en Salamanca –que ya gobierna Morena—; el 10, que abarca Moroleón, Uriangato y Yuriria; y el 13, que tiene su cabecera en Valle de Santiago.

El interés por refrendar su apoyo al presidente López Obrador en esos tres distritos, que se entendería como virtuales votos a favor de Morena, desdibuja el panorama del PAN de cara al 2024.

Esa preocupación y la urgencia de afianzar sus estructuras, motivaron la visita del exgobernador Juan Manuel Oliva Ramírez que el pasado martes estuvo en Valle de Santiago con líderes y operadores del blanquiazul. El objetivo: analizar los factores que han incidido en el avance y posicionamiento de Morena.

Saben que es alto el riesgo de perder ese municipio clave para la economía en el estado, si no toman medidas desde ahora.

Los números mandan señales claras. En 2021, el PAN logró conservar Valle de Santiago con una mínima diferencia –el panista Alejandro Alaniz Chávez obtuvo 13 mil 977 votos contra 12 mil 414 del morenista Leopoldo Torres Guevara, apenas 3.6 puntos porcentuales de ventaja–.

El distrito 13, que tiene su cabecera en ese municipio, lo ganó el morenista Emmanuel Reyes Carmona con 47 mil 891 votos… La amenaza es que en la jornada de revocación de mandato salieron 34 mil 796 personas a votar en ese distrito, pese a que hubo un tercio de las casillas instaladas en 2021.

Si perder dos veces seguidas Salamanca es una de las mayores lozas para el panismo de Guanajuato conservar Valle y otros municipios del sur del estado significará un durísimo desafío para el partido gobernante…

