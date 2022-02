Facilitan libertad de diputado

El 26 de noviembre de 2021, el diputado federal electo del Partido Acción Nacional, Jorge Romero, salió de prisión preventiva gracias a que la FGE solicitó la reclasificación del delito que le imputaba, para que pasara de violación espuria a abuso sexual.

Esto se notificó tras manifestarse que el abuso sexual era el único delito que el Ministerio Público podía acreditar, por lo que se levantó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

“Claro que esto es en mi perjuicio, debido a que puede haber impunidad en los hechos que sucedieron en mi contra. ¡Esto no es justo!, no entiendo por qué motivos el Ministerio Público dice que no es una violación espuria, cuando si lo es”, reclamó Regina Irastorza Tomé, la joven que acusó de violación al panista Jorge Romero.

Ese día se le impusieron cuatro medidas cautelares al panista, que van desde las citas de cada mes para firmar hasta la obstaculización para salir del país, acercarse o siquiera mantener comunicación con la víctima y sus allegados.

