Irapuato.- Tuvieron que pasar 11 meses y ante la insistencia de la Elizabeth, hermana de Rafael Vázquez Bello, desaparecido desde agosto del 2019, para que finalmente la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGE), notificara que los restos del hombre fueron encontrados en una fosa junto a 8 cuerpos más. La familia de Rafael por cuarta vez, viajó desde California para darle cristiana sepultura pero se encontraron con que debido a la carga de trabajo tendrían que esperar 2 meses para que un juez ordene la exhumación de los restos ubicados en el panteón municipal de Irapuato.

Los familiares de Rafael exigieron justicia y agilidad en los trámites burocráticos, pues en 4 ocasiones se sometieron a pruebas de ADN, pues personal de la FGE les informó que la primera muestra se había perdido y 3 meses después de que habían denunciado la desaparición, nuevamente tuvieron que hacer la denuncia porque la Fiscalía no tenía ninguna carpeta de investigación.

“Me están reteniendo a mi hermano en una fosa común o gaveta cómo le dicen ellos, con motivo de que están esperando que el juez dé la orden de sacarlo, que a mí se me hace muy injusto porque ellos tuvieron 11 meses a mi hermano en esa gaveta y no es justo que me lo retengan un día más, me dicen que espere 2 meses más y me parece injusto. Le di de plazo a la Licenciada Jazmín que trabaja en la unidad especializada hasta el martes para que me responda, ella se comprometió a que iba a tratar de agilizar las cosas… “

Queremos que se haga justicia, queremos enterrar, llorar y llevarle flores a mi hermano donde nosotros queramos, no donde ellos quieran, tenemos el derecho de enterrarlo como víctimas y el tiene derecho de ser enterrado, nosotros nos lo queremos llevar, pasaron 11 meses para que me dijeran que un desconocido era mi hermano Elizabeth , hermana de Rafael Vázquez Bello, desaparecido desde el 29 de agosto del 2019

El caso

Elizabeth compartió que sujetos armados entraron a la casa de Rafael ubicada en el municipio de Silao, el viernes 29 de agosto, lo golpearon, le colocaron cinta en la cabeza, le tomaron fotografías y lo secuestraron. Al día siguiente la esposa de Rafael, denunció la desaparición en la FGE, pero ahí le respondieron que debía esperar 72 horas para iniciar una carpeta de investigación.

Elizabet y su madre se encontraban en California, Estados Unidos, se trasladaron a Silao el 31 de agosto, ambas presentaron la denuncia y le tomaron las primeras muestras de ADN a la mamá de Rafael. Desde entonces cada viernes Elizabeth se comunicaba cada viernes a la FGE con la esperanza de tener noticias sobre su hermano, pero siempre le informaban que no había avances.

Fue hasta noviembre del año pasado cuando en una de las llamadas le notificaron que no existía una carpeta de investigación por la desaparición de Rafael, nuevamente Elizabeth junto a su madre viajó hasta Silao, para presentar la denuncia, ahí les informaron que la muestra de ADN se había perdido y tomaron una segunda muestra a la mamá de Rafael.

Posteriormente, en 2 ocasiones más los familiares de Rafael tuvieron que trasladarse desde California, Estados Unidos, con la justificación de que la FGE quería corroborar que estaba realizando una buena investigación, se tomaron 2 muestras más de ADN a las hijas mayor y menor de Rafael, además de la ampliación de declaraciones.

“Estoy muy molestan porque fueron 4 muestras de ADN que tomaron, yo estuve llamando cada viernes para ver que pasaba y no me decían nada, no hicieron nada por buscar a mi hermano, estuvieron sentados sin trabajar y eso es una injusticia, cuando nosotros dimos todos los datos tatuajes, nombres y domicilios de personas implicadas y no hicieron nada”, dijo Elizabeth Rodríguez.

El 11 de diciembre junto a 8 cuerpos más, en una fosa localizada en la comunidad San Antonio el Rico, se localizaron los restos de Rafael. Pero fue hasta el pasado 11 de noviembre cuando la FGE notificó a sus familiares que habían identificado los restos. Este viernes los familiares de Rafael acudieron a la FGE de Irapuato para reclamar los restos.

“La excusa que me dan es que tienen mucho trabajo y que debo esperar 2 meses a que un juez de la orden para sacar los restos de mi hermano, me parece una injusticia lo que está pasando”, comentó Elizabeth Rodríguez, tras presentar una denuncia formal por la anomalía en la misma FGE.

