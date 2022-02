La FGE está por debajo de la media nacional respecto al número de agentes del Ministerio Público, por lo que hay una carga de trabajo

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Ante los niveles de desconfianza que se tienen de la Fiscalía General del Estado (FGE), es necesario fortalecer la institución para que la ciudadanía realmente pueda percibir que es un ente autónomo, coincidieron los diputados del PVEM y PRI, Gerardo Fernández González y Yulma Rocha Aguilar, respectivamente.

Lo anterior durante la mesa de trabajo de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales en donde llevaron a cabo el análisis de una iniciativa de reforma a la Constitución Local.

Plantearon la creación de un Instituto Estatal de Servicios Periciales que tenga autonomía propia y que sea un órgano técnico, científico y forense y la creación de un consejo adscrito a la Fiscalía General del Estado (FGE) que sirviera como un órgano de vigilancia y de apoyo a las actividades administrativas.

Por debajo de la media nacional

El Grupo Parlamentario del PRI presentó esta iniciativa en mayo del 2019.

“El hecho de haberle otorgado autonomía a la Fiscalía (FGE), consideramos que no ha cambiado en mucho internamente ni la percepción hacia los ciudadanos (…) no vemos que haya habido un cambio contundente, vemos una fiscalía rezagada, señalada por casos de impunidad que el 90% de los delitos de homicidio no son resueltos, hay lentitud en las investigaciones, tardanza en la emisión de los dictámenes periciales”, dijo Yulma Rocha.

Además, señaló que se está por debajo de la media nacional respecto al número de agentes del Ministerio Público y hay una carga laboral en la FGE:

“Esto da cuenta de la necesidad de seguir fortaleciendo una instancia primordial en nuestro Estado”.

La representante de la FGE, Elizabeth Durán, señaló que el personal que de investigación científica con el que cuenta la institución goza de autonomía y especialización en la materia.

Inviable reforma a la constitución

La presidenta de la citada comisión, Susana Bermúdez Cano, dijo que no resultaba viable una modificación a la Constitución local, por lo que se esperaría que se presentara una iniciativa a una norma secundaria, motivo por el que ordenó un dictamen en sentido negativo, con el que se estaría archivando la propuesta del PRI.

En entrevista Susana Bermúdez mencionó que, aunque se reconoce la intención de mejorar la procuración de justicia en la FGE, lo que se tiene que realizar es una ley secundaria y no a través de una reforma a la Constitución.

Reconoció que se podrá seguir fortaleciendo a la FGE y mencionó que la bancada del PAN en el Congreso del Estado en su agenda legislativa tiene presente el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública.

“Entonces yo creo que nosotros estaremos en búsqueda como se han hecho con algunas propuestas en el tema de extorsión se buscará la presentación de iniciativas que fortalezcan a todas las instituciones”.