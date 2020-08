Festival Internacional Cervantino y FIG se realizarán según las instrucciones de la Secretaria de Salud

María Espino

Guanajuato. – Afuera de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE) se mantiene el plantón de miembros de los colectivos “Una Luz en mi Camino y de Pie Hasta Encontrarte” familiares de personas desaparecidas que desde el martes llegaron pidiendo ser atendidos por el Fiscal Carlos Zamarripa Aguirre con el objetivo de que los escuche personalmente y se comprometa a la buscar a sus familiares e informe avances de las investigaciones de cada caso.

Una de las quejosas informó que personal de la Fiscalía los recibió, pero no llegaron a acuerdos ya que les dijeron que el Fiscal no los podrá atender hasta que se desocupe, por ello los afectados se niegan a retirarse y aseguran que mantendrán el plantón hasta ser escuchados por Zamarripa.

Cabe mencionar que este miércoles se sumó al grupo de manifestantes la Coordinadora Estatal de Mujeres en Movimiento, Norma Nolasco, quien exhortó a Carlos Zamarripa a hacer el trabajo que le corresponde como titular de la Fiscalía y al gobernador, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, a no ser insensibles ante la situación que viven familiares de personas desparecidas.

“Me han invitado para que sea la voz de ellas, lamentablemente no han sido escuchadas. El Gobernador del Estado, el licenciado Diego Sinhué ha manejado un distanciamiento efectivo, un distanciamiento social y también un distanciamiento institucional de este tema que es un tema muy sensible porque están las familias esperándolos de regreso en casa, están las familias esperando que les den una respuesta pronta, expedita y justa que es como debería ser la justicia (…) no nos han atendido, es una Fiscalía insensible, es una Fiscalía que no está haciendo el trabajo que le corresponde”.

Nolasco lamentó que el trabajo de la fiscalía no sea tan eficiente y se refleje en caso que llevan hasta cinco años sin ser resueltos y no hay respuesta sobre avances de investigaciones, por ello resaltó que la manifestación afuera de la Fiscalía, aunque es pacifica es “recia, dura y determínate” de no moverse hasta que el Fiscal les dé una respuesta seria, reciba en sus manos el pliego petitorio y se llegue a acuerdos.

“Esta manifestación pacífica, pero manifestación recia, dura y determinante de no movernos de aquí hasta que el Fiscal Carlos Zamarripa dé una respuesta y dé una respuesta seria y dé una respuesta real y no una respuesta como la que nos dieron los elementos que están en el filtro de la Fiscalía donde dicen que el Fiscal nos va a recibir cuando tenga tiempo; me parece eso una enorme grosería de parte del Fiscal”.

Norma Nolasco también hico un llamado a la sociedad en general a entender la causa de este grupo de personas y en la medida de lo posible sumarse y apoyarlos para que las autoridades volteen a escuchar y atender sus solicitudes para localizar a sus familiares pues resalto que es mucha la angustia de no saber en dónde están.

“Es un tema que rebasa la situación meramente de justicia, es un tema que habla de cómo la ciudadanía nos debemos de unir a esta causa de madres, de esposas, de hijas, de estas mujeres que están aquí exigiendo solamente que se haga justicia para sus familiares, para ellas y para sus familias: lo más terrible que nos pueda pasar, y por ello me duele tanto que ni el Fiscal ni el Gobernador lo entiendan, es que tengamos a nuestro familiar desaparecido, cuando está muerto tenemos una tumba a donde ir a llorar, cuando nuestro familiar no está en casa no hay a donde voltear”.

Finalmente, Nolasco también se pronunció por el hecho de que en Guanajuato no se estén aplicando los protocolos de actuación para la búsqueda de mujeres desaparecidas pues resaltó que en la entidad existe un protocolo con perspectiva de género y no está siendo usado por lo que denunció públicamente a Carlos Zamarripa Aguirre de no estar haciendo el trabajo que le corresponde en la búsqueda de personas desaparecidas.

“En el caso de las mujeres desaparecidas en Guanajuato existe un protocolo con perspectiva de género y ese protocolo no se ha llevado a cabo, no sea hecho la búsqueda de estas mujeres en base al protocolo, entonces denunciamos públicamente la Fiscal de que no está haciendo la Fiscalía el trabajo como debería de ser”.

G.R