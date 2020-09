Festival del Globo sigue adelante con sus planes

Redacción

Ciudad de México.- En redes sociales circula una imagen de una joven que pasea nada más y nada menos que a un cachorro de tigre de bengala en la Plaza Antara, lo que ha causado una controversia mayúscula reconociendo que se trata de una especie en peligro de extinción.

Quien reportó todo fue la usuaria @ZaiPorras señalando cómo es ilegal hacer algo así: “De acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010 el tigre está clasificado como una especie en riesgo”.

Pero a la dueña de la cría no parece importarle mucho llevarlo con una correa y hasta con un suéter color gris. Zai comentó además que la mujer se enteró de los comentarios en Facebook mostrando indignación y asegurando que no es contra la ley tener un tigre de bengala; aunque más tarde borró su comentario.

En redes se podían leer mensajes así: “¿Qué asegura que cuando crezca le va a dar la calidad de vida que se merece?”. @ZaiPorras no puedo evitar preguntar en qué sitio se puede denunciar algo así para terminar diciendo: “En resumen, no puedo con la ignorancia de la mujer en cuestión. 1. Si vas a tener un aminal ilegalmente no lo sacas a la calle 2. No contestas a las publicaciones para que den con tu identidad ¿Alguien sabe si se puede denunciar aunque no tenga la dirección del denunciado?”.

Hoy en FB encontré esta imagen de una chica paseando libremente a su TIGRE DE BENGALA en @AntaraFashion La compartí por varias razones:

De acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010 el tigre esta clasificado como una especie en riesgo Abro hilo… pic.twitter.com/lD6YjcER4h — Zaira M. (@ZaiPorras) September 6, 2020

