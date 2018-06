Festejan Guanajuatenses a la Selección Mexicana

Redacción

Guanajuato.- Hoy fue un día de expectativa para todos los mexicanos que apoyaban a la Selección Nacional mientras jugaba su primer partido en el Mundial de Rusia 2018. Los guanajuatenses que estuvieron atentos al partido, festejan ahora la impresionante victoria de México ante los grandes del futbol mundial, Alemania.

El partido México VS Alemania mantiene a la ciudad de Irapuato a la expectativa para apoyar a la selección en su primer partido en el mundial Rusia 2018.

Onofre Lujano/ Acámbaro

Este municipio, durante el transcurso del partido entre México versus Alemania, prácticamente se paralizó, no se registró movimiento. En recorrido por los bares, cafés, restaurantes, la afluencia fue pobre, con poca gente que disfrutó el encuentro de los mexicanos que ganaron el partido uno a cero. Gritos de nerviosismo y lamentaciones cuando no avanzaban los aztecas. Finalmente, después de los tres minutos de compensación, cada quien gritó y celebró esta victoria por su parte en Acámbaro. Cabe mencionar que no se instaló ninguna pantalla gigante en el centro de la ciudad y cada quien prefirió ver el partido con sus amigos en sus casas, pocos acudieron a los lugares públicos. Hasta el momento solo algunos conductores con sus banderas de México salen a las calles sonando el claxon tratando de prender el ambiente de fiesta futbolero.