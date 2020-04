Festejan con disparos al aire recuperación de infectado; lo mata una bala perdida

Redacción

Estados Unidos. – En Twitter circula un video en el que se ve cómo un hombre logra salvarse de la enfermedad por Covid-19 sólo para morir momentos después por un suceso casi irónico.

En el video se puede ver cómo el regresa a casa luego de estar hospitalizado, su, al parecer, familia celebra su regreso a casa con disparos al aire en la colonia.

Empero, cuando el sujeto iba justo a entrar a su hogar al dueño de la pistola parece dispararla por error causando la muerte inmediata del paciente recuperado, no se sabe más sobre el hecho, te dejamos la grabación.

He recovered from Covid, returned to his home. The cries of joy rose. Weapons were fired. The patient died with an accident bullet. pic.twitter.com/5Nt4PmUMZo

— No comment (@doktordemirhan) April 17, 2020