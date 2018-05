Fernando Delgadillo llega con su trova a la capital

Con más de 15 discos, el cantautor mexicano vuelve al Teatro Juárez para interpretar sus éxitos

Noé Laguna

Guanajuato.- Con el gusto y alegría, pero sobre todo el talento y amor por la trova que tiene Fernando Delgadillo hará que el próximo 31 de mayo los asistentes al Teatro Juárez disfruten de una gran velada con un concierto por parte del Instituto Estatal de la Cultura.

Para apuntar… Durante más de treinta años se desenvolvió como artista independiente manteniéndose al margen de televisoras y/o compañías discográficas logrando consolidar una sólida trayectoria no solo en México, sino en toda Latinoamérica.

Emocionado de pisar nuevamente suelo guanajuatense, el músico trovador expresó que tenía rato de no volver a la capital del estado, donde afirma que es uno de los lugares del país más esplendidos para presentar esta música por tener un público conocedor.

“Es una gran dicha volver a la ciudad de Guanajuato, y más al Teatro Juárez, un escenario emblemático de grandes vivencias con espectáculos internacionales, pero sobre todo el poder cantar nuevamente ante un público que sabe de esta canción”, comentó el músico.

Largo camino

Con una gran trayectoria, Delgadillo tiene un gran repertorio que con el paso de los años y de generaciones, el público que acude a verlo varía mucho en edades, pues hay jóvenes de 15 años como señores mayores de 40.

“Es muy padre ver entre el público a todo tipo de personas, ahí no hay no problema por la edad, pues me ha tocado que hasta una familia de tres generaciones han ido a cantar mis canciones”, dijo.

Hoy a sus 52 años, reconoce que su vida y pasión por la trova lo ha llevado por diferentes partes del país y del mundo, pero afirma que el camino no ha sido fácil.

“Empezamos hace más de 20 años y gracias al trabajo y al apoyo del público ya contamos con más de 15 discos, algunos de ellos en vivo, pero todo ello ha sido por el gusto de la gente que a través de este tiempo ha seguido mis pasos, aunque reconozco que no hemos parado, ya que prefiero ir a paso lento pero seguro y no dar tanto tiempo de ausencia”, comentó.

Fiel a su género

¿Sabías que…? En 1997, Delgadillo fue invitado a China para participar en el ‘Beijing International Film Festival’. Después de dicho festival, algunas de sus canciones fueron traducidas al chino.

Con tanta mezcla de ritmos y con la finalidad de seguir en el gusto del público hay cantantes que aprovechan un género de moda para seguir siendo escuchados, pero para Fernando Delgadillo no parece interesarle pues sabe que la trova ha sido un estilo de vida para el que le guarda el debido respeto.

“No tengo pensado el día de mañana hacer pop o reggaetón, hasta ahora no (ríe), seguimos con este género y da para mucho, porque a través de los años con las vivencias mías, de amistades y de la familia, se han nutrido mis canciones que han servido para inspiración de muchos y creo que es la mejor satisfacción”, afirmó.

De esta manera, todo está listo para que el jueves 31 de mayo, el Teatro Juárez se convierta en el escenario ideal para una noche llena de trova y música de Fernando Delgadillo.

