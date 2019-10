Feria Hannover no es para todos

Toda la ciudad se ha concentrado en su epicentro. A los alrededores del Polifórum de León hay vaivenes de traje, zapatos relucientes y guarura pero también hay dos mujeres con blusas bordadas, y bolsas que han elaborado a partir del bejuco

Óscar Jiménez

León.- El empedrado que recubre la banqueta y enaltece el Adolfo López Mateos bien puede fungir como la ‘alfombra’ que lleva hasta la Feria de Hannover. Por ella, pueden transitar muchos, pero no cualquiera.

Toda la ciudad se ha concentrado en su epicentro. A los alrededores del Polifórum de León hay vaivenes de traje, zapatos relucientes y guaruras. A el se llega por la ‘alfombra’ y luego de atravesar una puerta con un marco rojo reluciente. Adentro, en las salas, está la magia de la innovación.

Pero desde un kilómetro y medio antes, la zona se ha delimitado; por delante se tiene la ‘alfombra’ que conducirá hasta las puertas del evento, pero yacen en su minoría -contrastando a como realmente sucede- los vendedores ambulantes, los ‘coyotes’ y hasta las personas que han decidido instalarse en alguna esquina para sobrevivir.

Dos cuadras antes de llegar a la Feria de Hannover, donde se ha concentrado un tumulto que para pronto busca entrar, hay dos mujeres con blusas bordadas, y bolsas que han elaborado a partir del bejuco. Las venden y se han posado a las afueras de un hotel de cuatro estrellas para apenas recibir la sombra y desde ahí suspirar; “no compra bolsa”.

Enfrente, los vendedores de zapato de piel exótica que regularmente persiguen con temple a los conductores que ostentan placas foráneas, no acaparan el bulevar Hilario Medina, como ahora sí lo hace personal de tránsito municipal, quienes coordinan al joven de la bicicleta que se ha cruzado en diagonal mientras los coches emulan una gran ola que está a punto de alcanzarle.

Hasta aquí llegaron

Hasta una cuadra antes del Estadio León, a un costado de la sucursal bancaria, se ha detenido para descansar en la escalinata, el último vendedor ambulante al que se le ha visto en los alrededores durante el horario pico de las 14:00 horas. Vende paletas de sabores, tal como lo anuncia antes de dejarse caer en el segundo o tercer escalón de la fila.

Luego del señor de unos 60 años que lleva un carrito blanco, ya no se presenta ningún tipo de vendedor informal por las calles, y mucho menos, los niños, limpiavidrios y adultos mayores que acostumbran entre otros cruces cercanos, el de Vasco de Quiroga y López Mateos, así como la intersección con el Francisco Villa.

De frente no ha quedado más que los registros leoneses de la innovación: los semáforos con un pitido peculiar para invidentes, así como los botones de emergencia que se seguían instalando sobre la avenida principal de la ciudad y un Starbucks, que a pesar del calor que estremece a cualquiera, luce atiborrado.

“Te dije que es por acá, tú tienes la culpa”, le dice un hombre a otro, ambos de unos 40 años, que se han equivocado de puerta para acceder a la Feria de Hannover. Iban en sentido contrapuesto a la fila de cientos de estudiantes que recibían el aval para entrar al evento rey de la ciudad.

Esas filas que ha ocasionado la Hannover Messe, difícilmente se notan en la ciudad; una final León contra América, quizá un concierto en Polifórum o la Feria de León, es de las pocas cosas que han provocado dicho colapso en las avenidas colindantes.

“Y adentro hay fila todavía”, le dice hombre a una mujer que le acompaña a paso veloz, mientras que otros jóvenes se preocupan no tanto por la innovación, sino por el subsistir: “no sé, está raro, porque primero me prometieron 15, luego 13 y al final 9 mil 500 pesos y pues así no se si aceptar”, dice una joven de unos 25 años que se dirige al acceso principal de la Feria de Hannover.

Dentro, se presume como el campo idóneo de la innovación, pero por fuera, además del caos por la presencia de miles, hay patrullas, seguridad en cada rincón… pero no vendedores ambulantes y mucho menos, personas que dependan de las limosnas de una esquina para sobrevivir.

RC

