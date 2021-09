Jazmín Castro

León.- La Feria Estatal de León 2022 se realizará al 100% con todos sus eventos, aforos y espectáculos, la única diferencia es que ya no se desarrollará en 20 hectáreas, si no en 60, que incluye el Parque Ecológico Explora y el Forum Cultural, así lo dio a conocer el presidente el Patronato Juan Carlos Muñoz.

Dijo que esperan poder registrar las cifras de años anteriores como los 5 millones de visitantes, además de alcanzar la derrama económica de 3 mil 500 millones de pesos.

Explicó que participarán todos los vendedores, los expositores, el centro de espectáculos, los eventos al aire libre y todos los juegos mecánicos.

“Sin negarle espacio a nadie, cómo podemos hacerle para que estén seguros, ese es el gran reto y ya lo demostramos en la Feria de Verano, se puede hacer una Feria con muchos visitantes cuidando la sana distancia, utilizando el cubre boca (…) y esto nos permite hablar de que habrá una Feria tan grande como la que se hace en enero, pero tan segura como se dio en verano”, comentó.

Mientras tanto, resaltó que están trabajando en todos los preparativos bajo la experiencia de ferias anteriores para hacer una Feria segura y con más espacio y así distribuir a los visitantes.

Esperan la inmunidad de rebaño

Por otro lado, se le cuestionó si podrías replegarse al desarrollo de la Feria tradicional, ya que la Secretaría de Salud, informó que los casos de COVID-19, van en aumento y diciembre es una fecha donde se dan más convivencias y se refleja con los contagios en enero, sin embargo, enfatizó que para ese entonces contarán con más personas vacunadas y espera que se tenga la inmunidad de rebaño, aunado a sus medidas sanitarias que dijo fueron un éxito en la edición de verano.

“La gran diferencia de hace un año, a la Feria que viene es que en diciembre del año pasado no había nadie vacunado, para diciembre de este año tendremos 5 millones de vacunados, y aunque no significa que tengamos modificaciones de cepas, no se nos puede olvidar que la vida tiene que seguir”, concluyó.