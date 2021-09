Luz Zárate

Celaya.- Aunque el año pasado fue criticada por muchos la realización de la Feria del Alfeñique, debido a la cantidad de contagios de covid-19 que se podrían generar durante la festividad, este año también se realizará, pero con mayores controles sanitarios.

La directora de Fiscalización, Azucena Arredondo, señaló que ya se ha reunido con los comerciantes para la organización de la festividad, a quienes de antemano se les ha advertido que se realizará bajo los lineamientos del Semáforo de Reactivación Económica, que en este momento es amarillo con alerta. Se les enfatizó que, si hay cambios en este, o no se cumplen las normas de seguridad e higiene, se estaría cancelando el evento sin importar si lleva uno, dos o más días.

“Tuvimos reunión el jueves pasado con todos los comerciantes y autoridades que están involucradas y llegamos al acuerdo que dependiendo del Semáforo, si nos lo permite se llevaría a cabo la Feria del Alfeñique, estamos haciendo todos los preparativos, para en caso de que sí lo permita el Semáforo, y sí nos lo autorice la nueva administración, daríamos paso adelante. Para esa feria ya con todos los protocolos firmados y con los compromisos firmados por los comerciantes de que se lleven a cabo los protocolos a seguir, de lo contrario la autoridad de sanidad del estado les mencionó que se podría suspender en cualquier momento, en cualquier día”, advirtió la funcionaria.

La Feria del Alfeñique se realizará en el Parque Morelos y participarán 123 expositores dedicados únicamente a la venta de productos alusivos al Día de Muertos o Halloween, además de los puestos tradicionales de comida y antojitos mexicanos.

La funcionaria señaló que aún no se define si será como el año pasado, que en la explanada del Parque Morelos se colocaron los puestos de alfeñique y del lado del estacionamiento los vendedores de comida.

El año pasado las críticas se derivaron de la gran cantidad de personas que se aglomeraron durante el primer fin de semana de la festividad, en donde no se cuidaron los protocolos sanitarios, la sana distancia y no hubo orden al momento de ingresar a la feria. Con el paso de los días se tuvo mayor control, sin embargo, no disminuyó la afluencia.

Por lo que este año se cuidará que haya filtros en los accesos y que los comerciantes y visitantes cumplan con los protocolos de sanidad e higiene.

Fotos: Martín Rodríguez 1 de 4

“Los comerciantes están en la mejor disposición de seguir con los protocolos y darle seguimiento a cada uno de ellos, toda vez que el beneficio económico es para ellos. Si no se cumplen con los protocolos, no importando si va uno o dos días de haberse colocado, se suspendía la feria, se llegaron a los acuerdos se firmó la minuta, pero de todos modos lo vamos a hacer por escrito”, afirmó Arredondo.

Aún no se tiene la fecha de inicio pues también depende de la autorización de la siguiente administración, pero sería como cada año entre el 13 y 15 de octubre y terminará el 3 de noviembre.

LC