La regidora Marisol Ramírez señaló que la Feria de Mayo congrega a muchas personas de las diferentes comunidades del municipio

Jonathan Juárez

Manuel Doblado .- Tras dos años de no llevarse a cabo a causa de la pandemia, las tradicional Feria de Mayo se alistan para dar inicio esta semana en el municipio de Manuel Doblado.

El evento tiene como invitado principal a la banda musical Bronco, durante el baile, junto con la Banda Recoditos y los músicos locales conocidos como Los Comandantes.

La regidora Marisol Ramírez informó que una parte de la celebración es organizada por la iglesia católica, y en el caso del Teatro del Pueblo, los eventos son llevados a cabo por el municipio.

“Las actividades que se están dando afuera de la iglesia, al momento de terminar la misa, son actividades propias del templo, con los fieles y las familias. Lo que le toca a presidencia es el tema del área de juegos, el Teatro del Pueblo y el baile del tres de mayo”, comentó la edil.

Llegará a finales de abril

La regidora señaló que la Feria de Mayo congrega a muchas personas de las diferentes comunidades del municipio y la cabecera.

La Feria de Mayo se instalará en el recinto a partir del 28 de abril a partir de las ocho de la noche, mientras que el día 29 se llevará celebrará la coronación de reinas y princesas de Manuel Doblado 2022.

Del 28 de abril al tres de mayo habrá participación de varias agrupaciones. Y será precisamente el 3 de mayo, cuando Bronco se presentará.

“Es una fecha muy esperada por Manuel Doblado, sus comunidades y los alrededores, por la cercanía. En los últimos dos años, por el tema de la pandemia no hubo actividades. En 2021, la feria fue virtual literalmente. Y en 2021, hubo un poco más de actividad, pero no hubo Teatro del Pueblo, no hubo baile, no hubo nada. Ya hubo una procesión, pero dos años no hubo fiesta”, dijo.

Foto: Jonathan Juárez

Te puede interesar: Celayenses ‘viajan en el tiempo’ con la inaguración del Museo Tierra de Dinosaurios

Llega el Ensaye Real a Cortázar

Con motivo de las celebraciones a la Santa Cruz se realizara el Ensaye Real en Cortázar un evento de danzas prehispánicas al que se esperan asistan unas 5 mil personas.

Luego de dos años de suspendido este evento por pandemia, el alcalde Ariel Corona consideró que este año hay condiciones para retomar esta tradición que marcara el arranque de las actividades de celebración a la santa Cruz.

Este Ensaye Real se llevará a cabo el 29 de abril en el Jardín Principal. Se espera se reúnan hasta 5 mil personas que podrán ver bailando a más de 1 mil 500 danzantes integrados en 23 grupos de danzas originarios en su mayoría de Cortázar pero también se esperan algunos de Juventino Rosas y la Ciudad de México.

Preparan actividades para el 30 de abril

Posterior al Ensaye Real se desarrollarán otras actividades pues para el día sábado 30 de abril los danzantes subirán en peregrinación al Cerro de Culiacán donde se encuentra la capilla a la santa Cruz, los días subsecuentes se tiene un programa de actividades paneados en el siguiente orden: