Feria de las Fresas les parece cara

Nancy Venegas

Irapuato.- Para los irapuatenses los 45 o 100 pesos que se cobrarán en la próxima Feria de las Fresas, es un costo elevado. Consideraron que la inseguridad desanimará a las personas a visitar la máxima fiesta de Irapuato.

Del 13 al 29 de marzo, en el Inforum, se realizará la edición 2020 de la Feria de las Fresas. El costo del boleto de ingreso será de 45 pesos, que incluye 35 juegos mecánicos, pero el 22 y 26 de marzo, cuando se presentarán en el Teatro del pueblos las bandas El Recodo y Cuisillos, además de la Arrolladora y el grupo Exterminador respectivamente, la tarifa aumentará a 100 pesos y también incluye los 35 juegos mecánicos.

“Está mal que vayan a cobrar eso, si viene las bandas está mal, está caro y luego los taxis cobran muy caro, estaría bien que cobraran los 45 pesos pero que mantengan ese precio todos los días, la comida es muy cara; aunque este año la feria sí llama la atención por los grupos que van a poner”, platicaron las hermanas Marisela y Yajaira Trejo.

“Está mil veces mejor la de León, el precio allá es más justo, ojalá copiaran el sistema de allá para que florezca esta feria, que haya cosas atractivas, que llame la atención”, dijo Alejandro Lino Cruz.

“El precio no está tan mal por el tipo de espectáculo, pero ahorita con las cosas como están, andan matando a damas, yo no he ido y no pienso ir este año porque una vez hace 8 años intenté entrar para bolear calzado y no me dejaron”, compartió Adonai Pérez.