La alcaldesa Lorena Alfaro defendió que la Feria de las Fresas de Irapuato cumplió con todos los compromisos que se plantearon

Nancy Venegas

Irapuato .- “La feria no buscó nunca una ganancia. La feria buscó un impulso se cumplió con ese impulso. Hubo compromisos que se hicieron que se cumplieron al 100% y se entregaron los resultados insisto públicamente en su momento”, comentó Alfaro García.

Y es que, el regidor de Morena, Luis Carlos Manzano, señaló que no se debe repetir el modelo financiero ni de organización con los que se efectuó la edición pasada de la Feria de las Fresas. Esto porque, de los más de 9 millones de pesos que el Municipio destinó al evento, se recuperaron menos de 3.5 millones de pesos. Además, el más beneficiado económicamente con la máxima fiesta de Irapuato, fue el empresario de Aguascalientes que fue contratado por el comité ferial, sin consultar al Ayuntamiento, para organizar la feria.

Foto: Nancy Venegas

“Es absolutamente falso. La feria cumplió con todas y absolutamente cada una de las expectativas que se plasmaron. Hubo un convenio de contratación de servicios que se cumplió al 100%. Incluso rebasó las expectativas. Los resultados los dimos a la semana siguiente a la opinión pública y 15 días después lo hicimos con los sectores empresariales informando, pues, todos los beneficios que generó la Feria de las Fresas de Irapuato”, insistió la alcaldesa.

Trabajan en obras del Inforum

Apuntó que en agosto próximo terminarán las obras en el Inforum, recinto en el que se trabaja un proyecto de gran visión para su reconfiguración enfocada a la autosustentabilidad. Será hasta entonces cuando públicamente se dará a conocer la nueva vocación del inmueble.

“Una vez que estén terminadas las obras que están en proceso que ya no tardan en concluir podamos establecer cuál va a ser la ruta de administración y operación de este importante recinto. Vamos a darle una transformación para que cumpla su propósito de espacio de negocios de reuniones de eventos de convenciones y todo aquello que define este proyecto de gran visión”.

Foto: Eduardo Ortega

Tras los resultados electorales en otros estados, donde el electorado eligió a una mayoría de candidatos a la gubernatura de Morena, Alfaro García, señaló que se deben redoblar esfuerzos para mejorar las condiciones de vida de las familias y por el desarrollo del país.

“Hay que trabajar mucho por el bien del país. A mí me ocupa mi país, me ocupa mi municipio, me ocupa mi estado… Necesitamos ciudadanos responsables, participativos, que busquen a los mejores candidatos y candidatas para que gobiernen de mejor manera cada rincón del país, hay que trabajar mucho para el 2024”.