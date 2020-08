Feministas exigen renuncia de Mario Bravo Arrona

Staff Correo

León.- Luego de la agresión de este sábado a cuatro periodistas y la detención a 22 mujeres que se manifestaban este sábado en contra del presunto abuso sexual de oficiales a una joven llamada Evelyn, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que no haya represión y se garantice el derecho a la manifestación, pero también pidió que en las protestas no haya violencia.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que hay provocadores que se meten a manifestaciones para justificar la represión.

“Hay que respetar el derecho a disentir y la libertad de manifestación, hay que respetar todos tenemos que respetar y ser tolerantes, pero más que nada respeto (…) No debe de haber represión.

“También (pedirle) a los manifestantes que no usen violencia, nada más que no haya violencia. Cuando se está en la oposición (…) lo mejor es la no violencia, la resistencia civil pacífica y también la desobediencia pacífica”.

Más represión que seguridad

Las autoridades de seguridad, tanto municipales como estatales están haciendo uso de la represión para callar las voces de las protestas, coincidieron las diputadas de Morena y del PVEM, Magdalena Rosales Cruz y Vanessa Sánchez Cordero, tras la detención y agresión que sufrieron feministas que se manifestaron el sábado pasado en León, en donde también cuatro periodistas fueron agredidas.

Incluso la legisladora del Verde Ecologista refirió que es necesario revisar el tipo penal de terrorismo a fin de que no sea utilizado como una herramienta para amedrentar a la ciudadanía.

Esto mientras que el diputado del PAN, Rolando Alcántar Rojas, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones del Congreso manifestó que derivado de las quejas y denuncias que se ha presentado, se debe investigar y deslindar responsabilidades.

PDHEG debe dar resultados

La legisladora de Morena, Magdalena Rosales Cruz reprobó la represión que sufrieron jóvenes feministas, entre ellas algunas menores de edad, quienes exigían justicia para Evelyn N., la leonesa que denunció haber sido víctima de abuso sexual por parte de policías municipales.

Señaló que los hechos ocurridos el sábado representan la política de represión de los gobiernos panistas, la cual debe ser detenida, “porque si no ¿a dónde vamos a llegar en Guanajuato?”.

Ante lo ocurrido, la legisladora exigió a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) que no solamente habrá una investigación, sino que resuelva y no pongan tantos trámites ni exigencias durante las indagatorias.

“Las pruebas están en los videos y en las declaraciones de las jóvenes, la Procuraduría de los Derechos Humanos tiene que reaccionar de manera efectiva y no dar otra vez trámites burocráticos a las quejas de las mujeres; y por otra parte se tiene que hacer una investigación para ver quiénes son las policías que agredieron de manera tremenda (…) y que todos estos efectivos policiacos sean retirados de la corporación, ¿para qué queremos abusadoras y abusadores policías contra manifestantes desarmadas, que si se defendieran de la misma forma que las atacan, inmediatamente las denuncian?”, señaló.

Se espera respuesta feminista

Dijo que pese a la legitima protesta para exigir justicia por Evelyn, en lugar de optar por dialogar con las manifestantes, el gobierno municipal de León decidió enviar a la policía para reprimirlas y amedrentarlas incluso cuando algunas ya estaban dispersas y se encontraban en los paraderos del transporte público.

“Creo que no va a surtir efecto el que la sociedad tenga miedo, sino por el contrario, creo que va a haber respuesta más fuerte de las jóvenes. La autoridad se asombra y se asusta de que pueda haber algún tipo de manifestación más radical, pero pues ¿quién está buscando este tipo de reacciones cuando no hay respuesta del gobierno y se suma a otros actos de represión como el de las mujeres en Guanajuato que buscan a sus desaparecidos y a los actos en San Miguel Allende también?”.

Confunden protestas con terrorismo

Por su parte, la diputada del PVEM, Vanessa Sánchez afirmó que ya se ha vuelto costumbre en Guanajuato reprimir las manifestaciones y con cualquier pretexto detener a quienes protestan.

Por ello refirió que es necesario revisar el tipo penal de terrorismo, pues en su momento se señaló que este pudiera ser utilizado para callar las voces de protesta en la entidad y pareciera que se está abusando de las circunstancias, “y se detiene a las personas manifestantes para dar un mensaje de que en Guanajuato no puede haber voces disidentes”.

Reiteró que se requiere que quede muy bien definido el tipo penal de terrorismo para que no pueda ser utilizando en contra de quien se manifiesta y quien ejerce su derecho de libertad de expresión, incluso de los representantes de los medios de comunicación.

“Evitar cualquier argumento legal o legaloide que pueda tener como consecuencia que se repriman estos movimientos, entonces creo que es importante que lo revisemos y que acotemos el tipo para castigar la conducta que se quiere castigar y no utilizar este tipo penal como herramienta para poder amedrentar a la población para que no salgan a manifestarse”.

Sánchez Cordero agregó que es evidente que los cuerpos policiacos, ni estatales ni municipales como en el caso de la Policía de León, responden conforme a la altura de las circunstancias.

Que se deslinden responsabilidades

El diputado del PAN, Rolando Alcántar Rojas manifestó que los policías deben ajustarse a los protocolos establecidos y garantizar el respeto a las mujeres y a aquellos que se manifiestan de manera pacífica.

Manifestó solidaridad con las periodistas que resultados agredidas durante la cobertura de los hechos y señaló que en los municipios deben prevalecer las garantías para el ejercicio del periodismo, “pero también afortunadamente existen todos los medios necesarios a su alcance para hacer valer cualquier exigencia o queja ante cualquier conducta (…) aquí es muy importante en ese sentido que acudan a los medios necesarios, la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Fiscalía General del Estado, está el departamento de asuntos internos que obedecen al Consejo de Honor y Justica, que se sancione a quien corresponde, en caso de que así resultara”.