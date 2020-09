Feministas alzarán la voz en la plaza principal de León

Redacción

León.- Esta semana, la Dirección General de Fiscalización y Control suspendió 22 fiestas en las que hubo hasta 270 personas.

Entre los festejos nuevamente hubo tres bodas, una se celebraba en la carretera a Santa Rosa-Plan de Ayala, la segunda en Linares y la tercera en Barrio de Santiago.

Cabe señalar que en uno de estos eventos se intentó sobornar a los inspectores, pues los organizadores les ofrecieron entre 500 y cinco mil pesos a cambio de que les permitieran continuar la celebración.

Asimismo, se suspendieron tres bautizos y tres primeras comuniones, además de tres confirmaciones.

Se suman ocho fiestas de cumpleaños, una fiesta de una academia de baile y una más en la que habría exhibición de coreografías, así como un baile ‘sonidero’ que tendría lugar en Lomas de Medina.

Además, por no cumplir con las medidas de seguridad e higiene, la dependencia colocó sellos de suspensión en dos establecimientos y sancionó a tres restaurantes bares y un negocio dedicado a la venta de cerveza con alimentos.

La Dirección de Salud dio fomento en materia de precauciones a 23 negocios, dado el aumento de contagios que se han reportado.

Por parte de la Dirección de Comercio y Consumo, se realizaron 21 infracciones de jueves a hoy domingo a las 11:00 am. El 24% fueron en tianguis. El 76% fue en la vía pública. Del total de infracciones el 57% fue por no respetar las medidas sanitarias. El restante 43% fue por no respetar horarios, ubicaciones y días de trabajo.

