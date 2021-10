Gilberto Navarro

Guanajuato.- Con una fuerte carga de mensaje feminista y social, La Reyna y La Real alzaron la voz para desafiar una escena musical que históricamente ha sido dominada por los hombres, como es el rap.

El dúo originario de La Habana explora la necesidad de las intérpretes de llevar el rap cubano a un nuevo nivel y empoderar la imagen femenina en el género.

Reyna Mercedes Hernández Sandoval y Yadira Pintado Lazcano decidieron darle un giro a la carrera que llevaban —ingeniera química, la primera y trabajadora social, la segunda— para formar el dueto que aborda letras sobre temas profundos como la violencia, el sexo, el trabajo o el machismo.

‘Que se queme el arroz’ fue la canción que dio nombre al show presentaron en explanada de la Alhóndiga de Granaditas. Esta también es muestra del mensaje social de revolución feminista del dúo habanero que se presenta por primera vez en el Festival Internacional Cervantino.

En las rimas de este tema, ‘La Reyna’ y ‘La Real’ denunciaron el hartazgo de las mujeres, de ser las únicas que cargan con las labores domésticas y “sin ellas no hay quien quite el arroz del fuego”.

Un grito para reapropiarse de su tiempo y sus sueños.

Poderoso mensaje

Sobre la base, claramente influenciada por los ritmos caribeños, La Reyna y La Real, mostraron el poder de la lírica urbana en la revolución social.

“Ya me aburrí de tanto trabajo, yo tengo derecho. Voy a descansar, no quiero que digas nada. La cocina está apagada, voy a olvidarme de la casa y relajarme no es ninguna falta”.

El ánimo de empoderamiento femenino siguió con ‘Respétame’, un llamado directo y frontal a frenar el acoso a las mujeres, en el que hicieron gala de talento lirico sobre el beat de bajos resonantes y tambores bien marcados, que acentuaron el juego vocal disonante llevado por ‘La Reyna’ y ‘La Real’, a ser consideradas entre las mejores intérpretes de rap cubano.

Con ‘Por si las moscas’, ‘La Reyna’ hizo gala de ‘flow’ al rapear en doble tiempo uno de los versos de la canción, lo que le valió una ronda de aplausos entre los asistentes.

