Feminicidio de Ingrid reabre debate en redes sobre pena de muerte en México

Ciudad de México.- El pasado lunes usuarios de Twitter en México hicieron tendencia el hashtag #penademuerte, luego de que el feminicidio de Ingrid Escamilla el pasado domingo estremeciera profundamente a la Ciudad de México y al país entero.

Internautas de todo México colocaron en cuarta posición de trending topic el hashtag #penademuerte, con el que se exigió legalizar esta condena no solo para los feminicidas, sino para violadores, secuestradores y asesinos. El debate se abrió y hay usuarios que han opinado en contra.

“Apoyo 100% la #penademuerte a violadores, secuestradores y asesinos!! Basta de tanta violencia e injusticias!!”, publicó una usuaria de la red social.

“También pido la #penademuerte para el asesino de #IngridEscamilla. Es muy fácil juzgarla y preguntamos porqué seguía en esa relación, pero el feminicida, adicto, psicópata es él. Dejen de acusarla, ella es la víctima. Nadie merece una muerte así. QEPD”, escribió Adriana Niño de Rivera, prima de la standupera, Sofía Niño de Rivera.

A pesar de esto, otras personas han indicado que esta pena no podría tener cabida en un sistema judicial y penal tan precario como el que existe en México.

“Con crímenes como el de #IngridEscamilla, me encantaría que la #penademuerte fuera legal en México. Sin embargo, si en países con más experiencia como EU han muerto inocentes por negligencia o abuso de poder de los jueces, no me quiero imaginar lo que sucedería en México”, manifestó un usuario.

El mismo día del asesinato de Ingrid, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de su página de Internet, reconoció deficiencias en la investigación criminal y la necesidad de fortalecerla.

