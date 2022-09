“No le quites su ilusión”, le dijo la madre de Aurora a Roldán, sin saber que horas después el joven presuntamente asesinaría a su hija

Karla Silva

Silao.- Cuando los padres de Aurora Abigaíl le dieron permiso para salir con su novio la tarde del pasado 29 de agosto, nunca se imaginaron que no volverían a verla y que sus sueños de convertirse en estudiante universitaria serían apagados. Al día siguiente la encontraron muerta en la misma habitación donde estuvo Roldán “N”, su presunto feminicida, a quien liberó un juez de control por errores que habrían cometido el Ministerio Público y la Policía de Silao.

Aurora era la única hija de un matrimonio de la comunidad de San José del Bosque. Este es un pequeño poblado de apenas unos 300 habitantes, también conocido como “El Tuzo”. Está localizado a menos de un kilómetro de la carretera Silao-Bajío de Bonillas.

Lee también: ¡Justicia para Aurora! Familias y feministas reprochan fallas de las autoridades

Semanas atrás, la joven que apenas alcanzó la mayoría de edad el 3 de julio, concluyó sus estudios técnicos en Administración de Recursos Humanos en el CETis 139. Ella esperaba seguir su formación en las aulas de la Universidad Politécnica del Bicentenario (UPB) en el mismo municipio. Pero no pudo cumplir su anhelo porque le arrebataron la vida de golpe.

A eso de las 11:00 horas del martes 30 de agosto, luego de una intensa búsqueda por parte de sus familiares, la encontraron en una habitación del hotel “La Hacienda”, sobre el bulevar Emiliano Zapata en el fraccionamiento El Faro.

Aurora y Roldán. Fotos: Especiales 1 de 3

Familiares rememoran los hechos

Desconsolados ante la trágica pérdida y reunidos a plena luz del día en el patio de la casa en la que velaron a Aurora, sus padres, tíos y primos accedieron a hablar acerca de lo ocurrido.

Ángela, su madre, relató que ella y Roldán llevaban juntos menos de seis meses. El primer día de septiembre, su hija comenzaría clases en la universidad, por lo que Roldán le solicitó que le permitiera salir ese día con la joven para no molestarla cuando estuviera en la escuela.

“Yo le notaba algo a él, como que era muy celoso, como que quería tenerla a ella como si ya tuviera el derecho de ella. Siempre le dije a ella, pero como que lo quería mucho”, dice.

Contó que ella misma habló con Roldán. “¿Sabes qué, muchacho? Está bien. Mi hija ya se va a ir a la escuela y no le quites su ilusión. Tú eres muy no sé cómo, y ella va a conocer mucha gente y yo no quiero que me la lastimes, déjala que estudie”, le dijo. Él habría respondido: “Está bien, señora. Yo por eso quiero verme el lunes con ella”.

Ángela, mamá de Aurora, habló del feminicidio de su hija. Foto: Karla Silva

Antes de las 5:00 de la tarde la recogió en su casa en “El Tuzo”. A las 6:30 de la tarde su mamá necesitaba de la ayuda de Aurora, por lo que le marcó por teléfono, pero nadie respondió sus llamadas. Ya con lágrimas en los ojos comentó: “Es mi única hija. Yo le decía: ‘estudia, hija, no te quedes como nosotros’. Porque nosotros nada más estudiamos hasta tercero de primaria”.

Cuando se conocieron e iniciaron una relación amorosa, el mismo Roldán le habría dicho a Ángela que desde muy joven tenía problemas con el consumo bebidas alcohólicas. Pero dijo que este año supuestamente había abandonado el consumo y trabajaba en el negocio familiar.

Aurora acababa de graduarse de la preparatoria y estaba a punto de iniciar sus estudios universitarios. Foto: Especial

Advierten equivocaciones y errores de las autoridades

Aunque no dio pormenores de los errores que habrían sido cometidos por el Ministerio Público y por la Policía Preventiva, Alma, prima de la joven, se refirió a la audiencia de oralidad que se llevó a cabo de manera virtual el viernes 2 de septiembre. De ahí se desprendió su liberación.

“Entre la juez (del Poder Judicial), la Fiscalía (a través del Ministerio Público), Policía Municipal se están echando la bolita. Policía Municipal comenta que sí lo pusieron a disposición como debe de ser. El juez dice que es Fiscalía la que no solicitó una audiencia que debería de haber solicitado”, afirma.

En la audiencia virtual celebrada el viernes 2 de septiembre, la juzgadora habría hecho del conocimiento de Roldán que enfrentaba cargos por el delito de feminicidio. También le comunicó que el hecho de que en ese momento no fuera enviado a prisión preventiva no significaba que se le retiraran las acusaciones. Sin embargo, debido a un “mal trabajo” del personal investigador y del primer respondiente, el sujeto no quedó arrestado.

Lo anterior los lleva a temer que luego de esta decisión, Roldán se dé a la fuga. Sobre todo apoyado por familiares que laboran en la Presidencia Municipal de Silao y en Gobierno del Estado, o que son conocidos empresarios locales.

Protesta por el feminicidio de Aurora. Foto: Karla Silva

Varias personas entraron a la escena

Al mismo tiempo compartieron que en el momento en el que llegaron al lugar donde estaba el cuerpo de Aurora, adentro ya había familiares de Roldán sin presencia policial, por lo que la escena del crimen pudo ser alterada. Él estaría consciente y al parecer se lo querían llevar del lugar, pero en ese momento llegaron los uniformados.

Poco antes del mediodía, cuando arribaron corporaciones de seguridad y de emergencias, trascendió que la pareja había sido privada de la libertad. Pero no era cierto. Incluso se decía que el hoy presunto responsable tenía heridas de arma blanca.

Además, confirmaron que el establecimiento tiene cámaras de vigilancia activas. Ahí están las pruebas de los horarios y de las personas que entraron al lugar.

Marchan para exigir justicia

Protesta por el feminicidio de Aurora. Foto: Karla Silva

El sábado 3 y el domingo 4 de septiembre, activistas, familiares y ciudadanos en general salieron a las calles de la ciudad para manifestarse y pedir que se haga justicia por el feminicidio de Aurora. Además piden que las autoridades paguen por sus responsabilidades. También encararon al alcalde, Carlos García Villaseñor, en un evento público para pedirle su respaldo para que la muerte de Aurora no quede impune.

Te puede interesar: Al grito de justicia, familiares y amigos alzan la voz por Aurora, víctima de feminicidio en Silao

En el portón de las oficinas del Ministerio Público y en la fachada de la Presidencia Municipal pegaron pancartas con la fotografía de Aurora. También había consignas en las cuales rechazaban el actuar del Estado y pedían el esclarecimiento de los hechos. Sin embargo, la propia policía se dedicó a retirar los carteles durante la noche.

Quizás te interese:

JRP