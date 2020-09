¡Feminicida! Atrapan en León a colombiano que terminó con la vida de Nallely

Staff Correo

Estado.- Si el presunto responsable del feminicidio de Laura Patricia Vázquez Aguilar fue liberado porque fue detenido de manera ilegal, ahí debió privilegiarse el fondo del asunto más que la forma, consideró el maestro en derecho penal, Paulino Lorea Hernández.

El pasado 10 de septiembre, el expolicía municipal de León, Miguel Ángel Castro Rocha, fue absuelto del referido feminicidio luego de pasar siete años en prisión.

Lo anterior debido a que el magistrado Eduardo Breceda Cueva, en segunda instancia, determinó que no fue legal su detención –ocurrida en el 2013- y que no existían pruebas suficientes para acreditar que él fue quien la mató.

Al respecto, Paulino Lorea señaló que es necesario conocer a fondo el expediente y la resolución del magistrado para determinar dónde estuvo la falla.

Le parece muy grave errores en la detención

Sin embargo, reconoció que, en caso de ser así, le parece “muy grave” que el presunto responsable sea absuelto porque su detención no fue realizada en apego a los términos legales.

“Eso ya se hubiera superado desde el procedimiento, eso no tiene que ver con el fondo; me deja muchas dudas a mí, yo creo que eso no era suficiente para absolverlo. Debió proceder revisar el fondo de la sentencia, no las formas sino el fondo, eso es lo que procedería”, dijo.

Añadió que debe haber mayor rigidez y severidad en la impartición de justicia, aunque reiteró que es necesario conocer todos los elementos de la resolución absolutoria para poder decir que el sistema de justicia falló.

Ayudará fiscalía especializada: diputada

La diputada de Morena y presidenta de la comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables en el Congreso del Estado, Magdalena Rosales, afirmó que con la creación de una Fiscalía Especializada en Delitos Contra Mujeres ayudará a que no exista impunidad en estos casos.

Actualmente en el Legislativo local, se analiza una iniciativa propuesta por Morena, en la que se establece la creación de la Fiscalía Especializada para perseguir los delitos por razón de género, como pueden ser el abuso sexual, el acoso y hostigamiento sexual, el estupro, afectación a la intimidad, violación, violencia familiar, violencia política y el feminicidio.

Rosales Cruz señaló que con la Fiscalía y personal especializado se podrá tener una mejor impartición de justicia para las víctimas de feminicidio y evitar que errores procesales o de investigación provoquen la liberación de feminicidas.

Señaló que estás fallas benefician a los responsables que en muchos de los casos están involucrados en círculos de poder, como en este caso, un expolicía.

Duda madre de víctima de motivos usados por el magistrado para ordenar liberación

El expolicía acusado de feminicidio fue detenido justo cuando asesinó a su esposa Laura Patricia Vázquez Aguilar, pese a que un magistrado señaló lo contrario.

Geraldín Aguilar, madre de la víctima explicó que hace siete años el presunto agresor atacó a su hija hasta la muerte, luego comenzó a golpear a otra de sus hijas, pero en ese momento llegó la Policía y paramédicos para atener a Laura; en ese momento los policías detuvieron al homicida señalado como Miguel Ángel.

“El asesino de mi hija lo detuvieron en la casa después de matarla y mientras atacaba a mi otra hija (…). ¿Cómo es posible que un magistrado diga que no hay flagrancia y que sea una detención ilegal?”, comentó Geraldín, luego de enterarse los motivos de la liberación del presunto homicida de su hija.

Teme por su vida

Ahora la madre de Laura, luego de que el presunto homicida de su hija quedara en libertad, teme por su vida, pues dice que la Fiscalía General del Estado le informó que tendría protección, la cual consiste en llamar al Sistema Único de Emergencia 911 y una unidad de Policía la atenderá, sin embargo ella no puede ni salir a la tienda.

Cabe mencionar que Castro Rocha el pasado 13 de mayo de este año, el Juzgado Primero de lo Penal de Partido, dictó sentencia condenatoria en contra del acusado por el delito de feminicidio.

Pero el imputado interpuso un recurso de apelación ante la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia, donde el magistrado revisó el caso y señaló que los indicios no eran suficientes para acreditar la plena responsabilidad del imputado y aunado a la detención ilegal, por lo que revocó la sentencia y se dictó en su lugar la sentencia absolutoria, ordenando su inmediata libertad.

