Félix Salgado impugna en INE retiro de candidatura

Agencias

Ciudad de México.- En la lucha por conseguir la candidatura al gobierno de Guerrero por Morena, ayer Félix Salgado Macedonio entregó en el Instituto Nacional Electoral (INE) la impugnación al fallo del organismo autónomo, que le negó el registro por incumplir su obligación de presentar el informe de gastos de precampaña, y anunció que no se quedará en plantón a esperar la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a quien le tiene confianza.

A las 12:15 horas la ‘Caravana por la Democracia en Guerrero’ arribó a la sede del INE y tres minutos después se abrieron las puertas para permitir el acceso del aspirante morenista y una reducida comitiva.

Salgado se dirigió a la oficina del representante de Morena ante el INE, Sergio Gutiérrez, quien lo acompañó a la Oficialía de Partes para hacer entrega del documento de impugnación, que consta de 124 hojas en las que el senador con licencia denuncia 15 agravios en su contra de los seis consejeros electorales que votaron por rechazar su candidatura en la sesión extraordinaria del Consejo General del INE realizada el 13 de abril.

Tras recibir el documento, el INE lo remitirá a la Sala Superior del TEPJF, quien tendrá que resolver en un plazo máximo de 12 días.

“Violan sus derechos humanos“

Salgado informó que se documentaron 15 agravios, entre ellos: “la violación a los derechos políticos, la violación a los derechos humanos, la violación a los tratados internacionales, la violación al derecho a votar y ser votado, la violación a mi derecho de audiencia. A mí nunca me notificaron y nunca me dieron el derecho a defenderme y fui sentenciado impunemente. Y en este país si no tienes derecho a la defensa, entonces, de qué estamos hablando”, cuestionó.

Insistió en que, además, presentará una denuncia contra los consejeros electorales que le negaron su registro, por actuar con mucha alevosía y ventaja, y “sentirse superiores” al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que les ordenó que valoraran la sanción y la reconsideraran.

“No le hicieron caso al tribunal y eso amerita suspenderlos, quitarlos de sus cargos, esa es la sanción que merecen los 6 consejeros del INE”, aseguró el morenista.

“Nos van a regresar la candidatura y aparte esos señores se tendrán que ir; no pedimos, exigimos –que no se confundan-, estamos actuando apegados a derecho. Tenemos derecho a la legítima defensa, no aceptamos el atraco, no aceptamos el robo, no aceptamos este plan con maña”, advirtió.

Tras entregar su impugnación, Salgado Macedonio hizo una guardia de honor ante el monumento al expresidente Benito Juárez que se encuentra en la explanada de la sede nacional del INE.

Al salir del inmueble, Salgado Macedonio afirmó que tiene toda la fe y confianza en que el TEPJF resolverá apegado a derecho.

ndr