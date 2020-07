Felipe Pardo comparte mensaje al confirmar su salida de Toluca

Agencias

Ciudad de México.- El colombiano Felipe Pardo compartió un emotivo mensaje de despedida, luego de confirmarse su salida del Toluca, aunque no perdió la oportunidad de lanzar un último dardo al cuerpo técnico que encabeza José Manuel ‘Chepo’ de la Torre.

“Hoy mi vida toma otro rumbo, lamentablemente el cuerpo técnico no me tenía en sus planes para este torneo”, señaló el mediocampista colombiano en sus redes sociales”.

Entre Liga MX, Copa y Liga de Campeones Concacaf, Pardo disputó 43 partidos con la camiseta de los Diablos Rojos, anotó siete goles y tres asistencias.

“No es un adiós si no un hasta luego, le agradezco a todos los hinchas que me apoyaron y los que me siguen apoyando, me voy feliz de haber podido compartir con compañeros, utileros y médicos que fueron personas maravillosas. Dios los Bendiga”, agregó el futbolista de 29 años.

Quizá te interesaría leer:

G.R