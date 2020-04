Federación no está preparada, asegura el alcalde Ricardo Ortiz

Nayeli García

Irapuato.- El alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez consideró que el gobierno federal no está preparado para enfrentar esta contingencia de la pandemia del coronavirus, y la prueba son las manifestaciones en el Seguro Social que no se detienen.

“No está preparado el gobierno federal para enfrentar una situación de esta naturaleza. Yo lo veo muy claro, yo no le veo el caso de que estén mintiendo diciendo que todo está bien, cuando esto no está bien, eso no es cierto”, señaló.

Dijo que la falta de insumos y de protección para los propios médicos es grave y es un mensaje contradictorio al que emiten las autoridades federales, en donde se asegura que todo está prácticamente bien, cuando en las calles hay protestas e inconformidad por la falta de apoyo.

Dijo esperar a que no pase lo que ha sucedido en otros países en donde los líderes salen llorando, porque no actuaron y no tomaron medidas a tiempo.

