Federación deja sin recursos para nuevos bachilleratos, asegura Rolando Alcántar

CECyTE, Conalep, Sabes y Telebachillerato, no han recibido ni un peso de del gobierno federal; incongruente que sea obligatorio el bachillerato pero no le dé presupuesto a estos subsistemas, comenta el diputado

Catalina Reyes

Guanajuato.- Los subsistemas de bachillerato en donde hay concurrencia del estado y la Federación: CECyTE, Conalep, Sabes y Telebachillerato, no han recibido ni un peso de del gobierno federal, por lo que este año no podrán construir ni un plantel, aunque sí siguen funcionando.

Así lo relevó el diputado Rolando Alcántar Rojas, en la Comisión de Gobernación del Congreso y con más detalles en entrevista con correo.

Por lo que dijo que es una incongruencia ‘tiránicamente perversa’ por parte del gobierno federal que sea obligatorio el bachillerato pero no le dé presupuesto a estos subsistemas.

“Hay una concurrencia peso a peso. (…) Sí están funcionando, pero no va a haber nuevos planteles o no va a haber aumento de la capacidad. Ese es el problema. ¿Cómo vas a hacer obligatoria la media superior si no tienes tan siquiera infraestructura para poder ofrecerlo. Eso es lo que se me hace tiránicamente perverso”, expresó en entrevista.

Durante la sesión de la comisión, ante sus compañeros, expresó lo siguiente.

“¿Cómo es posible que la prepa sea obligatoria y se le quita presupuesto? No es congruente hacerla obligatoria si no hay recurso para ello. Exhortamos que la política pública sea congruente”.