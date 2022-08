La escasez de vacunas en Guanajuato es atribuida a la Federación; apenas se han recibido el 14% del total de dosis para 2022

Fernando Velázquez

León-. El secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz, informó que debido a que la Federación no ha mandado vacunas suficientes ni de forma regular al estado, la población de niños de entre 0 y 2 años que cuenta con esquema completo de vacunación. En los últimos meses ha caído un 30 por ciento.

Lo anterior luego de que el diputado federal del PAN, Éctor Jaime Ramírez Barba, diera a conocer que de las poco más de 1.8 millones de vacunas que Guanajuato debe recibir este año, solo han llegado 263 mil 457, es decir, apenas el 14.5 por ciento, a falta de cinco meses para que concluya el 2022.

El estado no ha recibido una sola dosis para prevenir enfermedades como tuberculosis, tétanos, difteria y hepatitis, mientras que solamente han llegado el 4 por ciento de las vacunas contra el Virus del Papiloma Humano requeridas.

“El riesgo de no tener vacunas es que puedan reaparecer casos de enfermedades que ya se habían erradicado, pero lamentablemente ha sido la marca de este sexenio, y podemos echarle la culpa a la pandemia, que se están produciendo vacunas para proteger a la población frente a la covid, pero es importante que no se deje de atender a las niñas y a los niños”, dijo.

Esto significa un riesgo potencial de que resurjan casos de enfermedades que ya estaban erradicadas, advirtió Daniel Díaz.

Escasez de vacunas en Guanajuato es porque “no hay proveeduría”

El secretario dijo desconocer si es cierto o no el argumento que da el Gobierno Federal de que la escasez de vacunas se debe a que no hay proveeduría, y aclaró que, legalmente, los gobiernos estatales no pueden adquirir por sus propios medios estas dosis.

“Hay algunas que solamente se le venden a la Federación porque por ley es así, entonces la Federación distribuye las vacunas a las entidades y se limita a los estados para su compra, además es una cuestión de duplicidad de presupuesto si un estado sale a comprarlas”, dijo.

Sobre si esta situación es producto de un castigo político para Guanajuato, Daniel Díaz consideró que no, ya que es un problema que se presenta en prácticamente todos los estados, y señaló que se mantiene una intensa vigilancia epidemiológica para verificar que no surjan brotes de enfermedades ante esta falta de vacunas.

