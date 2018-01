Hay fecha límite para transportistas, pero prefiero el diálogo: Lemus

El primer edil afirmó que existe un plazo para que las empresas transportistas disidentes se integren a la modernización, sin embargo, no quiso informar cuando se cumple

Roberto Lira

Celaya.- Las empresas transportistas que no se han integrado al sistema de modernización sí tienen una fecha límite para hacerlo, pero se trata de solucionar con el diálogo la problemática, aseguró el presidente municipal, Ramón Lemus Muñoz Ledo.

El primer edil afirmó que existe un plazo para que las empresas transportistas disidentes se integren a la modernización, sin embargo, no quiso informar cuando se cumple, debido a que priorizan el diálogo, aún cuando las empresas que no han firmado el convenio no han mejorado sus unidades, no se han equipado y su servicio sigue siendo deficiente.

“Si lo hay pero ahorita permítanme continuar con ellos avanzando (…) ahí hemos trabajando, son empresas que vienen trabajando muchos años tenemos que hacer cambiar la cultura con ellos, que cumplan, el plazo lo tienen ahora lo tienen que cumplir”, indicó.

Resaltó que todas las empresas firmaron la carta intención de adherirse a la modernización del transporte, y algunas otras también firmaron el contrato con la empresa NRTec, que provee el equipo.

“Son procesos que al final de cuentas lo que nos tiene que dar a todos es la seguridad de contar con mejor transporte a los precios adecuados y una mejor preparación, como lo han indicado y como la ciudadanía lo pide, de operadores que tengan la capacidad y puedan realizar el trabajo mejor”, señaló Lemus Muñoz.

De igual manera consideró que el servicio de transporte público ha mejorado en comparación a hace cinco años y se ha trabajado en resolver las problemáticas heredadas por los gobiernos anteriores.

