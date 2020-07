FC Juárez reporta por lo menos 10 contagios, se enfrentaron a León hace una semana

Redacción

México.- Miguel Herrera ha dejado en claro que le encantaría ir a Europa para dirigir a un equipo del ‘Viejo Continente’ y parece que esa es la única opción para dejar a la Liga MX porque ha recibido ofertas de la MLS y todas las ha rechazado.

Por otra parte, las Águilas fueron un fracaso total en la Copa por México al no poder ganar ninguno de los tres clásicos que disputaron en el torneo, el Nacional contra Chivas, el Joven contra Cruz Azul y el Capitalino contra Pumas.

Esto hizo que, Emilio Azcárraga diera la cara para decir que iba a hablar seriamente con el ‘Piojo’ para dejar claro que las cosas deben de salir bien, sobre todo después de que firmó una extensión de contrato hasta 2024.

Miguel Herrera dijo que varios equipos de la MLS lo han contactado para hacerse de sus servicios, pero por el momento no es algo que le llame la atención. “Ahorita la parte económica no me mueve. Me han tocado la puerta de la MLS, realmente me gusta la liga, me atrae, pero ahorita no me interesa”, comentó.

Sin embargo su sueño es llegar al ‘Viejo Continente’ y estuvo cerca de lograrlo hace poco. “Se me acercó una persona muy allegada al club (Betis). Era un candidato, mas no era la opción número uno”, expresó. A pesar de eso, su meta de ir a Europa, aunque eso signifique disminuir su sueldo, sigue presente.

El ‘Piojo’ ha recibido ofertas de la MLS, pero no es algo que esté buscando en esta etapa de su carrera y la única manera en la que podría dejar la Liga MX y sus amadas Águilas, sería si un equipo de Europa hace una oferta.