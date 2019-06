Fanáticos esperan hasta 10 horas para subirse a la montaña rusa de Harry Potter

Con siete caída, la más grande de cinco metros de altura y una velocidad máxima de 80 km por hora es una de las atracciones más populares del parque de diversiones inspirado en el mundo mágico de J. K. Rowling

Redacción

México.- Cientos de visitantes del parque temático Islands of Adventure, de Universal Orlando Resort, se han formado y han esperado hasta 10 horas para lograr subirse a la famosa montaña rusa del mundo Harry Potter y que cuenta con una caída vertical de cinco metros.

Medios locales de Orlando, la ciudad de los parques de atracciones y temáticos situada en el centro de Florida, publicaron videos y fotografías de las largas filas frente a la entrada a la Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure.

Según el canal WESH de Orlando, no solo es la primera montaña rusa de su tipo en Estados Unidos que llega a los cinco metros de caída vertical, también es la primera en el mundo con siete tramos distintos.

La velocidad máxima de la montaña rusa es de 80 kilómetros por hora.

Pero, además, es una montaña rusa que cuenta una ‘historia’, como ha señalado Universal en los comunicados sobre su nueva atracción, en la que los visitantes recorren en motocicletas voladoras el Bosque Prohibido, en busca de las criaturas mágicas que lo habitan.

Inaugurado en 2010, The Wizarding World of Harry Potter es una sección del parque temático Islands of Adventure de Universal Orlando Resort que recrea el mundo de los libros de la escritora británica J. K. Rowling, con reproducciones del colegio Hogwarts y del pueblo de Hogsmeade.

Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure, como su nombre lo indica; es una recreación de la moto que usa Hagrid en las películas, donde hace el recorrido con más caídas en el mundo, con un total de 7, siendo una de ellas una caída libre en vertical, siendo la segunda en el mundo en tener un momento de este tipo. Haciendo una viaje en total de un kilómetro y medio.

Los especialistas de Universal tardaron dos años en terminar la gran figura animada de Hagrid que es el centro de la atracción.