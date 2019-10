Fan de Lady Gaga la carga en concierto y ambos terminan en el suelo

El chico solo quería impresionar a su cantante favorita y cuando ésta lo dejó subir al escenario sabía que no tendría otra oportunidad, así que decidió abrazarla y bailar con ella… pero no terminó como esperaba

Redacción

Los Vegas.- Jack pudo cumplir uno de sus más grandes sueños, ir a un concierto de su ídolo Lady Gaga y estar con ella en el escenario. Sin embargo, nunca se imaginó que también sería el día de una de las humillaciones más grandes de su vida.

La cantante había asistido a las Vegas como parte de su tour llamado ‘Enigma’ y se encontraba muy feliz dando un maravilloso concierto. Todo parecía ir con normalidad hasta que llegó el momento de subir a un fan al escenario y el afortunado fue Jack.

Sin pensarlo, el joven subió al escenario, la abrazó y se le ocurrió ponerse a bailar con ella ante la mirada de miles de espectadores. Con la emoción del momento, el chico tomó en sus brazos a la artista con la esperanza de demostrarle su fuerza y dejarla encantada, pero no fue así.

Resulta que en algún punto Jack perdió el equilibrio debido al peso de Lady Gaga y además no sabía que estaba tan cerca de la orilla, por lo que ambos terminaron cayendo del escenario.

Afortunadamente ambos resultaron ilesos de lo ocurrido e incluso la cantante volvió al escenario, regresó junto a Jack y le avisó a todo el mundo que no había pasado nada. Además, como un gesto de empatía, le dijo al afligido fan que no había sido su culpa, y para reconfortarlo, lo sentó junto a su piano, bromeó sobre su caída diciendo que eran Jack y Rose de Titanic.

Aquí te dejamos el video de la caída para que puedas verlo tu mismo.

WATCH: Lady Gaga took a dramatic fall off the stage while dancing with a fan during a Las Vegas show https://t.co/45JrQf5H6U pic.twitter.com/bPe2oTXopg

— CBS News (@CBSNews) October 18, 2019