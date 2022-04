Durante el Miércoles Ciudadano en León, familias de Malagana en León pidieron apoyo para poder asegurar su patrimonio

Miguel Juárez

León.- Desde muy temprano, 15 familias, habitantes de la comunidad de Malagana, acudieron a buscar apoyo municipal este ‘Miércoles Ciudadano’ para la regulación de los predios que, contaron, ocupan desde hace 40 años.

“Se ha venido gestionando a través del tiempo y con otras administraciones. Y lamentablemente o desafortunadamente, no se ha podido concretar nada, o sea se le ha dado inicio al proceso, pero no se ha llegado a una concreción que beneficie a todos los habitantes de Malagana”, dijo el licenciado José Luis Vargas Ramírez, representante y secretario general de la Federación de Obreros, Campesinos y Trabajadores de Guanajuato, quien asesora y acompaña a las familias.

“Hace 40 años estamos habitando ahí y es irregular nuestra propiedad”, indico un habitante de la comunidad.

El proceso lo estarían arrancando un promedio de 14-15 familias, pero serían aproximadamente 30 a 40 familias de la comunidad Malagana, que están en la misma situación.

Vargas Ramírez indico que los recibirán regidores y el mismo director de IMUVI , por lo que esperan encontrar soluciones definitivas sobre la posesión de los predios que varias generaciones han ocupado.

Comerciante reubicado pide apoyo

Por su parte, Guillermo Hernández Morales, quien tiene 5 mil pesos pendientes por el pago de permiso de uso de suelos y es parte de quienes trabajaban sobre la calle 5 de mayo y fueron “reubicados”, acudió también a pedir ayuda.

Dijo que, meses atrás, ya había asistido al Miercoles Ciudadano y platicado su situación con Jorge Jimenez Lona, Secretario del Ayuntamiento, debido a que no pudo esperar a la presidenta Alejandra Gutiérrez, pero con Lona no encontró solución, por lo que nuevamente se encuentra aquí.

“El Secretario del ayuntamiento nada más va a calentar la silla”, acusó Guillermo.

A pesar de que el municipio se comprometió a apoyar a los comerciantes reubicados, Guillermo comenta que sus ventas se han reducido drásticamente y algunos compañeros quienes tenían permiso han preferido retirarse.

Dice que hay sospechas de que, tras el incremento de paracaidistas en la zona y el cobro de plaza por parte de personas provenientes de ‘la Rivera’, el municipio aceleró la reubicación, posiblemente “al no poder controlar dicha situación”.

Con y sin permisos, removieron a los comerciantes de la zona centro.

Muchos no se acercan

Muchos leoneses transitan la Plaza Principal mientras se lleva a cabo este programa, pero no se acercan. Algunos se cuestionan lo que ocurre, pero no se quedan, ya se por no animarse o porque sus trabajos no lo permiten.

Además, quienes sí acuden en busca de respuesta, deben permanecer largos ratos bajo el sol, en filas donde los protocolos sanitarios ya no son estrictos.

Quienes logran pasar el primer filtro pasan a una zona de espera donde no hay distancia entre ellos.

