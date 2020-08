Familias de enfermero y paciente denunciarán

Jessica de la Cruz

León.- La madrugada del jueves fue la última vez que respiró Ulises Macías Collazo, un hombre de 36 años de edad que se dedicó por décadas a elaborar botas junto a su padre y perdió la vida cuando llegó al Hospital Pediátrico; según el acta de defunción que le entregaron hoy a sus padres, murió por neumonía. Juan Macías Padilla, quien era el padre de Ulises, no sabe si era Covid-19, porque no sabe qué es o cómo se siente.

El padre de Ulises Macías dijo que su hijo trabajaba en un taller de botas ubicado en el Bulevar Francisco Villa, a la altura de la colonia Los Ángeles, ahí mismo vivía con sus padres. Pero siempre fue una persona que se dedicó a trabajar en el calzado.

La madrugada del jueves fue la última vez que el señor Juan habló con su hijo Ulises. No recuerda la hora en que salió de casa para llevarlo al hospital porque le faltaba la respiración, había cambiado el color de su piel. “Ya no me contestó, solo movía la cabeza”.

Esa misma noche, después de visitar la clínica particular Sinaí, Juan pidió apoyo a una unidad de Policía, que lo llevó al Hospital Pediátrico. Ahí, en cuestión de minutos su hijo perdió los signos vitales, la respiración se le terminó a Ulises y perdió la vida. Juan señaló que el enfermero que estaba en el hospital no quiso atender a su hijo, y en medio de agresiones entre los agentes policíacos que lo acompañaron y el personal de salud, ya no se pudo hacer más por su hijo.

Juan comentó que esa fue la última vez que vio a su hijo. El jueves a las 16:00 horas le entregaron el cuerpo de Ulises, al que no pudo velar, pero lo enterró en el Panteón municipal. Juan decidió poner una denuncia ante el Ministerio Público (MP) por presunta negligencia médica.

Enfermero recibió varios golpes: diagnóstico

José Arturo García, padre de Michel García, el enfermero que estuvo detenido por más de 12 horas en Cepol Norte, por presuntamente agredir a los policías municipales que escoltaron a Ulises García, señaló que su hijo recibió varios golpes en el cuerpo, aparentemente por los mismos oficiales.

Durante el transcurso del viernes, a Michel García le realizaron varios estudios, para tener un diagnóstico médico y poder presentar denuncias contra los agresores del enfermero.

Por si no lo viste: